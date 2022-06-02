Прическа принцессы Дианы стала трендом 2022 года

Прическа как у принцессы Дианы стала трендом 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Allure.

Речь идет о стрижке боб, которой отдавала предпочтение мать британских принцев Уильяма и Гарри в 1980-х годах. «Диана всегда носила эту стрижку. При этом пряди иногда доходили до скул, иногда оставались удлиненными на затылке.

Кроме того, жена принца Чарльза часто меняла пробор и объем самой прически», — рассказала художественный директор Rainbow Rom International, амбассадор Schwarzkopf в Великобритании Сьюзи МакГилл.

В свою очередь парикмахер Андреас Уайлд отметил, что сейчас становятся популярными современные вариации данной стрижки. Он пояснил, что лежащие слоями локоны разной длины являются ее обязательной деталью, и посоветовал при сушке феном вначале зачесывать волосы назад, а затем — вперед. Вдобавок он предложил использовать диффузор с водой.

«Уберите пряди за уши, как это делала Диана, и распылите на них воду при высокой температуре и низкой мощности. Когда они высохнут примерно на 85 процентов, выключите фен и дайте локонам высохнуть естественным образом», — подчеркнул стилист.

Также, чтобы придать прическе более современный вид, он рекомендовал сделать ее небрежнее посредством текстурирующего спрея или мусса.

«Это действительно отличная идея для лета», — добавил эксперт.

В мае звездный парикмахер-стилист из Великобритании Джордж Нортвуд раскрыл секрет идеальной укладки супруги принца Гарри Меган Маркл. По словам специалиста, прическа, которую носит герцогиня Сассекская, называется «скульптурная волна». Так, чтобы ее добиться, надо сначала высушить волосы феном, а затем уложить их круглой расческой или щипцами, завив концы.