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1 час назад

5 невинных привычек, которые старят женщин

Ежегодно женщины по всему миру тратят огромные суммы на поддержание своей красоты: покупка косметики и уходовых средств, маникюр и педикюр, SPA-процедуры, тренажерный зал и услуги парикмахера – все это выливается в круглую сумму.

5 невинных привычек, которые старят женщин
Фото: Кадр из фильма "Служебный роман"Кадр из фильма "Служебный роман"

По словам автора книги "Миф о красоте" Наоми Вульф, девушки, живущие в больших городах, тратят на внешность до трети своих доходов. Нюанс лишь один: книга вышла в печать в 1990-м, но мы смело можем предположить, что за 32 года процветания индустрии красоты траты женщин лишь увеличились.

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Тщательно следя за собой, девушки стараются продлить молодость и скрыть свой истинный возраст. Однако порой происходит так, что все траты оказываются напрасны.

Виной тому привычки, прибавляющие 5-7 лет. Их обладательницы едва ли обращают на них внимание, но они явно бросаются в глаза окружающим. Подробнее об этих привычках – в материале "Рамблера".

Опущенная голова

Во-первых, это признак неуверенности в себе, который выдает вас с головой. Во-вторых, привычка ходить с поникшей головой добавляет и других проблем: в частности, провоцирует образование морщин в области декольте, которые выдают возраст.

Яркий макияж

Сэкономьте на декоративной косметике и откажитесь от яркого макияжа, если вы уже достигли зрелости. Кричащий "смоки айс" и бордовая помада лишь подчеркнут морщинки и другие несовершенства. Чтобы не допустить этого, отдавайте предпочтение естественному макияжу – он освежит образ и будет уместен в любых обстоятельствах.

Хмурый вид

Мало того, что насупившиеся брови крайне быстро приводят к образованию "межбровки", вдобавок к этому хмурая гримаса просто-напросто никого не красит. Вспомните о том, как располагают к себе улыбчивые люди и последуйте их примеру – улыбка омолодит куда лучше, чем процедуры красоты.

Сон лицом в подушку

Если это ваша любимая поза для сна, следует знать о том, что она чревата складками в районе шеи и декольте, а еще именно она приводит к возникновению заломов на лице, морщин и мешков под глазами.

Длинные волосы

Не каждая женщина после 40 может похвастаться длинными локонами, но, увы, в этом возрасте подобные прически чаще всего лишь прибавляют лет. Оптимальным вариантом будет современная стрижка средней длины – она добавит шарма и сэкономит время на уход за волосами.

Красота,
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