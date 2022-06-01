Слухи и бедра: к чему готовится beauty-сфера на фоне санкций

Стоматолог Луиза Автандилян и пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН развеяли миф о дефиците имплантов в стране.
После введения санкций в СМИ появилась информация о том, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии в России наблюдается дефицит материалов. Пугали пациентов и завышенные цены на процедуры, а также «маркетинговые» приемы ряда клиник, которые привлекали внимание клиентов, намекая на предстоящие проблемы с ассортиментом.
Представители отрасли в пресс-центре НСН рассказали, с какими проблемами действительно столкнулась отечественная индустрия красоты.
Так, главный врач клиники Smile Studio Луиза Автандилян успокоила своих клиентов, которые уже массово стали записываться на прием, боясь остаться без брекетов.
«Когда-то мы заказывали импланты из Германии, из Швейцарии, сейчас немного снизился именно поток всего этого, но некритично. На сегодняшний день я могу сказать, что в нашей клинике есть все виды имплантов, и их можно купить на российском рынке. Люди начали массово записывать на приемы, чтобы вдруг не закончились брекеты. Заказывать материалы не так сложно, есть поставщики», - подчеркнула стоматолог.
Со своей стороны звездный пластический хирург, врач клиники GMTClinic Тимур Хайдаров отметил, что проблемы с поставками имплантов и правда есть, но они решаются в штатном режиме – помогают партнеры из Бразилии и Китая.
«Сфера медицины столкнулась с непредвиденными сложностями, это касается не только стоматологии и пластической хирургии, также косметологии. Потому что процентов 80 расходных материалов – это зарубежная история. Первое время была паника, что делать. Была информационная война. Непрофессионалы своего дела в поисках наживы, короткой прибыли распускают слухи, что у нас все закончилось, последние импланты, скорее бегите, скорее оплачивайте. Я знаю, что у коллег и у меня есть поток пациентов, мы работаем в штатном режиме. Цены мы не поднимали, но мы столкнулись с проблемами логистики, наши поставщики говорят, что все есть, но будет позже и дороже. Большинство медицинских препаратов, девайсов, оборудования именно американских с проблемой поступают на рынок, но поступает, это касается и имплантов, и расходников. Помимо американских есть бразильские импланты, которые долго на рынке. Пока аналогов российских нет, но импланты есть, Китай активно заходит на российский рынок», - рассказал он.
Отечественных аналогов имплантов на данный момент нет, но в целом российская beauty-сфера, несмотря на проблемы с авиасообщением, продолжает привлекать и иностранных пациентов качеством услуг, отметили эксперты.
«Будет запрос – будет и предложение, поток пациентов есть. Но сократился поток иностранных пациентов, не секрет, что из других стран летят к нам. Люди, которые приезжают за медицинской услугой, возвращаются. Медицинский туризм развивался, но сейчас к нам все равно летят иностранцы неведомыми маршрутами. Та же Америка летит, Европа, но им нужно лететь через Турцию, Армению», - объяснил Хайдаров.
Звездный стоматолог Луиза Автандилян подчеркнула, что клиентов привлекают и доступные цены – в Европе и США ценники на услуги красоты в разы выше.
Более того, по ее словам, далеко не все клиники на фоне кризиса повысили цены на свои услуги.
«Когда мы увидели, что есть разница в цене при поставках материалов, мы просто ущемили в этом плане себя, потому что это честно по отношению к клиентам, потому что у них тоже кризис. Есть клиники, которые баснословные цены поставили», - отметила стоматолог.
При этом санкции и логистические сложности все-таки начинают оказывать на сферу красоты серьезные негативные последствия – рынок активно заполняется несертифицированной медицинской продукцией.
«Единственное, из-за чего мы можем переживать сегодня – это, чтобы на рынок не зашли препараты несертифицированные. Потому сейчас они все очень сильно активировались. Я читала про случай с пациенткой, у которой случилась серьезная аллергия из-за недействительного препарата, ненастоящего. Нужно обязательно смотреть, пообщаться со своим доктором. У меня большая просьба к пациентам, сходите в проверенное место, проверьте препараты, которые доктор хочет вам вколоть», - призвала главный врач клиники Smile Studio Луиза Автандилян.
Пластический хирург Тимур Хайдаров заметил, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, люди не перестали вкладываться в «красоту» - топ-3 операций на сегодняшний день: липосакция, ринопластика (операция, направленная на коррекцию формы носа) и маммопластика (коррекция формы груди). По его наблюдениям, ценители красоты по-прежнему ориентируются «на широкие бедра» Ким Кардашьян.