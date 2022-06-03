Блогерша показала лицо с акне и восхитила подписчиков

Блогерша Майя Грэй показала воспаленную кожу без фотошопа и восхитила подписчиков. Ее публикация в соцсетях заинтересовала редакцию Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсер сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования фотошопа. На фотографии без фильтров заметны сильные высыпания, прыщи и рубцы на коже лица. На другом же снимке внешность девушки кардинально изменена: кожа выглядит здоровой, глаза имеют миндалевидную форму с эффектом «лисьего взгляда».

27-летняя активистка бодипозитива призналась, что страдает акне со школьных времен. Грэй рассказала, что ранее не могла выйти из дома без плотного макияжа и постоянно терпела издевки со стороны ровесников. Тем не менее ей удалось принять свои особенности и прославиться в сети благодаря этому.

Подписчики принялись высказываться в комментариях, восхищаясь смелостью Грэй: «Я не одна! У меня шрамы, ямки от акне и витилиго. Надеюсь, что обрету уверенность и откажусь от макияжа», «Ты излучаешь красоту», «Ты так красива и сильна — настоящий пример для подражания».