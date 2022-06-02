Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
3 часа назад

Алеся Кафельникова снялась в купальнике и восхитила фанатов

Lenta.ru

Российская супермодель Алеся Кафельникова снялась на яхте в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Кафельникова снялась в купальнике и восхитила фанатов
Фото:  @kafelnikova_a @kafelnikova_a

Известно, что сейчас 23-летняя знаменитость находится в Каннах. На опубликованных фото манекенщица позирует на палубе морского судна в бикини и пляжных шортах бренда Fendi. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Публикация звезды набрала более 20 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид и фигуру Кафельниковой в комментариях под размещенными изображениями. «Алеся Каф влюбляет в себя Канны», «Алеся разбивает мне сердце», «Прекраснее с каждым разом», «Королева», «Почему такая прекрасная?» — высказывались они.

В апреле Алеся Кафельникова приняла участие в фотосессии и снялась в ней в откровенных нарядах. На первых двух фотографиях модель позирует в черном мини-платье с объемной аппликацией на груди, которая украшена россыпью из белого жемчуга, и кожаных сапогах. Также Кафельникова предстала перед фотографом с собранными в хвост волосами в облегающем боди черного цвета, который обнажал ее плечо. Звезда подиумов подчеркнула свою талию широким ремнем с массивной пряжкой.

Красота,Алеся Кафельникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители