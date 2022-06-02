Кафельникова снялась в купальнике и восхитила фанатов

Российская супермодель Алеся Кафельникова снялась на яхте в купальнике и восхитила фанатов. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: @kafelnikova_a @kafelnikova_a

Известно, что сейчас 23-летняя знаменитость находится в Каннах. На опубликованных фото манекенщица позирует на палубе морского судна в бикини и пляжных шортах бренда Fendi. При этом на кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Публикация звезды набрала более 20 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид и фигуру Кафельниковой в комментариях под размещенными изображениями. «Алеся Каф влюбляет в себя Канны», «Алеся разбивает мне сердце», «Прекраснее с каждым разом», «Королева», «Почему такая прекрасная?» — высказывались они.