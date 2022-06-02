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1 час назад

Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Lenta.ru

Парикмахер раскрыла правильную последовательность нанесения средств во время мытья головы. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В размещенном видео юзерша с никнеймом amy.does.some.hair продемонстрировала способ, которым пользуются профессионалы в салонах красоты. Девушка посоветовала тщательно намочить голову, вспенить небольшое количество шампуня в ладонях и распределить по всей длине волос. Затем нужно нанести средство на кожу голову, деликатно массируя ее подушечками пальцев. При этом особенно тщательно следует обработать затылок и линию роста волос у лба.

Проделав данные действия, необходимо смыть пену, после чего повторно нанести шампунь и повторить последовательность. Следующий шаг — применение кондиционера. Средство стоит распределять на концах волос, оставив на одну-две минуты. На последнем этапе стилистка посоветовала ополоснуть голову прохладной водой, а затем промокнуть волосы полотенцем.

Ранее в мае парикмахер из Лондона Пол Уиндл поделился советами, которые позволят сохранить густоту и объем волос. В первую очередь, стилист порекомендовал обращать внимание на состав шампуня. Так, он не должен содержать поверхностно-активные вещества. Данные компоненты создают при контакте с водой много пены, однако волосы после них становятся сухими и ломкими.

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