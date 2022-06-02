Парикмахер раскрыла правильный способ мытья головы

Парикмахер раскрыла правильную последовательность нанесения средств во время мытья головы. На соответствующий TikTok-ролик обратили внимание журналисты The Sun.

В размещенном видео юзерша с никнеймом amy.does.some.hair продемонстрировала способ, которым пользуются профессионалы в салонах красоты. Девушка посоветовала тщательно намочить голову, вспенить небольшое количество шампуня в ладонях и распределить по всей длине волос. Затем нужно нанести средство на кожу голову, деликатно массируя ее подушечками пальцев. При этом особенно тщательно следует обработать затылок и линию роста волос у лба.

Проделав данные действия, необходимо смыть пену, после чего повторно нанести шампунь и повторить последовательность. Следующий шаг — применение кондиционера. Средство стоит распределять на концах волос, оставив на одну-две минуты. На последнем этапе стилистка посоветовала ополоснуть голову прохладной водой, а затем промокнуть волосы полотенцем.