Ким Кардашьян запустила новый бьюти-бренд

Ким Кардашьян представила новый косметический бренд по уходу за кожей Skkn by Kim. Об этом сообщает WWD.

Skkn by Kim выпускает девять продуктов: тоник, отшелушивающее средство, сыворотку с гиалуроновой кислотой, сыворотку с витамином С8, крем для лица, крем для глаз, масляные капли и ночное масло. Цены варьируются от $43 за очищающее средство до $95 за масло для лица. Продукты продаются в многоразовой упаковке.

На создание косметического продукта Кардашьян вдохновила ее собственная многоступенчатая процедура по уходу за кожей и ее 15-летняя борьба с псориазом. Ориентируясь на свои проблемы с кожей, звезда реалити-шоу и предпринимательница стремилась создать "чистые" формулы, прошедшие дерматологические испытания. Согласно опубликованной информации продукция, подходит для "всех типов, тонов и текстур кожи и для любых возрастов".

"Во всех моих деловых начинаниях меня подстегивала страсть к заполнению свободных ниш на рынке с помощью мастерски созданных и всеми любимых продуктов, которые ориентированы на эффективность. Я применила это стремление и подход на создание бренда по уходу за кожей", - сказано в заявлении Кардашьян.

Skkn by Kim будет доступен в продаже с 21 июня.

Запуск нового бренда состоялся через год после того, как Кардашьян объявила о закрытии косметической линейки KKW Beauty. В апреле этого года звезда реалити-шоу отказалась от выпуска ароматов KKW Fragrance. В марте 2021 года Кардашьян подала заявку на регистрацию товарного знака Skkn by Kim.