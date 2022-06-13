5 доступных способов избавиться от темных кругов под глазами

Причин появления темных кругов под глазами может быть много. И решений этой проблемы тоже немало, правда, некоторые из них больно бьют по карману. «Рамблер» предлагает воспользоваться доступными способами вернуть глазам сияющий вид.
Лайфхак, которым пользовались еще наши бабушки. Средство, надо отметить, действенное. В огурцах содержится много антиоксидантов, кроме того, овощ обладает отбеливающим эффектом. Регулярное применение компресса из огурца поможет избавиться от темных пятен под глазами. Необходимо просто нарезать огурец, оставить в холодильнике на 20-30 минут, а затем положить ломтики на глаза. Отдыхать с таким компрессом рекомендуется около 15 минут, а затем умыться холодной водой. Через неделю темные круги под глазами если и не исчезнут совсем, то точно станут значительно светлее.
Еще один секрет красоты для глаз от наших бабушек — чай. Причем неважно, какой использовать для этих целей: черный или зеленый (дубильными веществами и антиоксидантами богат и тот, и другой). Напиток следует заварить и дать ему остыть. Затем смочить заваренным чаем ватные диски и положить их на глаза (использовать также можно и чайные пакетики). Оставить на 10-20 минут. Улучшения можно заметить уже через неделю ежедневного «чайного ритуала».
Витамин С и отбеливающие вещества, содержащиеся в клубнях, тоже могут помочь решить проблему темных кругов под глазами. Небольшую сырую картофелину следует натереть на терке и отжать сок. Пропитать им ватные диски и приложить к глазам на 10-15 минут. По истечении указанного времени умыться. Использовать этот способ ежедневно в течение двух недель, чтобы добиться результата.
Кусок белого хлеба необходимо вымочить в молоке и приготовить кашицу. Ее нанести тонким слоем под глаза, оставить на 15-20 минут, а затем смыть. Регулярное применение такой маски избавит вас от темных кругов под глазами, поскольку молоко обладает тонизирующими и отбеливающими свойствами, а в хлебе содержатся, дрожжи, которые успокаивают кожу, а также помогают избавиться от различных высыпаний.
В сущности, можно протирать кожу под глазами и обычным льдом, но лед из травяного отвара будет в разы эффективнее. Смешайте чайную ложку цветков ромашки и василька и тем же количеством сушеной петрушки и шалфея и залейте крутым кипятком (150-200 мл). Дайте настояться в течение 1,5-2 часов. Затем разлейте в формочки для льда и заморозьте. Протирайте кусочками такого льда коду вокруг глаз каждое утро в течение двух недель.