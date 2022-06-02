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1 час назад

Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов

Lenta.ru

Парикмахер из Австралии Аманда Лунедей назвала привычки клиентов, которые раздражают мастеров. Ее комментарии опубликовал журнал 9Honey.

Парикмахер назвала раздражающие привычки клиентов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стилистка отметила, что посетители салонов часто дают советы и указания, постоянно контролируют процесс. Кроме того, за годы практики она сталкивалась с теми, кто хочет радикально измениться за один сеанс. По словам Лунедей, чаще всего это брюнетки, которые надеются получить блонд за считанные часы. По этой причине колорист порекомендовала коллегам научиться отказывать даже самым настойчивым клиентам.

Также в перечень самых раздражающих вошли гости, которые могут прервать стрижку ради того, чтобы выйти покурить, и чрезмерно жестикулирующие посетители. Последние часто трогают свои волосы и резко двигают головой, мешая манипуляциям мастера и рискуя остаться с неудачной прической, заключила австралийка.

В апреле мастер ногтевого сервиса назвала главную ошибку, которую совершают многие клиенты во время маникюра. Так, посетители салона часто не знают, как правильно ставить руки на стол перед мастером, и кладут пальцы на изгиб специальной подставки. В действительности на подушку необходимо опираться запястьем, оставляя кисть руки свободно свисающей вниз.

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