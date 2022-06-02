Какие компоненты должны быть в креме для лица

При изучении состава крема, стоит помнить о том, что все компоненты указаны на этикетке в снижающихся концентрациях. Таким образом, например, если на первом или втором месте в составе средства расположены экстракты трав, то они и составляет большую часть крема.



Первым компонентом любого крема будет вода. Качество воды при этом обычно не указывается. Проверенные аптечные или люксовые средства чаще всего сделаны на основе термальной воды, в то время как продукты бюджетных марок делают на обычной фильтрованной.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог