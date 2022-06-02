Какие компоненты должны быть в креме для лица

Первое, что вы должны знать, прежде чем выбирать крем для лица, какой у вас тип кожи. Именно от этого зависит, какие компоненты необходимы именно вам. Все зависит от типа кожи и ее состояния, крем подбирается исключительно исходя из этих параметров. Рамблер спросил у экспертов, какие компоненты должны быть в составе крема для лица.
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Если кожа сухая - смотрим на питательные элементы.
Комбинированная и жирная - на компоненты увлажнения.
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Остальные компоненты в составах являются дополнительными, они могут быть абсолютно разными.
Также, на состав кремов влияет и ваша потребность: может вам нужны anti-age компоненты.
Лучше всего на кожу влияют такие активные вещества:
- Альфа-гидроксикислота (АНА). Помогает избавляться от омертвевших частичек кожи, борется с морщинами и предотвращает появление акне. - Витамин С. Обладает омолаживающим эффектом, делает тон кожи более светлым. - Гиалуроновая кислота. Способствует упругости кожи и ее увлажнению, разглаживает морщины. - Ретинол. Маскирует признаки старения эпидермиса, скрывает морщины, делает кожу более подтянутой, помогает очищать поры от загрязнений. - Салициловая кислота. Борется с угрями и другими высыпаниями. - Керамиды (или церамиды). Укрепляют естественный защитный барьер эпидермиса, предотвращает повреждение кожи. - Ниацинамид. Этот витамин группы В оказывает успокаивающее воздействие при кожных раздражениях. - Витамин E. Снимает проявления повреждений. - Аргановое масло. Снимает воспаления, увлажняет кожу, помогает при солнечных ожогах, препятствует возникновению морщин.
Эльвира Юркевич Косметолог, основательница сети магазинов профессиональной косметики и космецевтики
Улучшают состояние эпидермиса всевозможные белки, растительные и эфирные масла, витамины и другие вещества.
При изучении состава крема, стоит помнить о том, что все компоненты указаны на этикетке в снижающихся концентрациях. Таким образом, например, если на первом или втором месте в составе средства расположены экстракты трав, то они и составляет большую часть крема.
Первым компонентом любого крема будет вода. Качество воды при этом обычно не указывается. Проверенные аптечные или люксовые средства чаще всего сделаны на основе термальной воды, в то время как продукты бюджетных марок делают на обычной фильтрованной.
Вторую позицию по концентрации имеют увлажняющие или питательные компоненты. Это могут быть глицерин, ланолин, который действует лишь на поверхности эпидермиса, силиконы, проникающие более глубоко в поры. Но это в бюджетных кремах - аптечные средства избегают таких компонентов. Также, возможно наличие масел, цель которых – интенсивное питание. Самым подходящим вариантом станут натуральные масла (какао, ши, персиковых косточек).
В списке составляющих можно встретить и спирты, так как они являются хорошим и бюджетным растворителем (консервантом), а так же антисептиком. Но существуют и более безопасные варианты.