Кардашьян готова попробовать все ради сохранения красоты

"Я готова попробовать что угодно. Если бы мне сказали, что нужно есть дерьмо каждый день, чтобы выглядеть моложе, я бы это делала. Так много людей стараются вести себя так, будто им все равно, как они выглядят. Я не веду себя так, будто мне все это дается легче, или все происходит естественным путем. Уход за лицом, в том числе с помощью стволовых клеток, лазеры — все это работа",