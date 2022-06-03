Какие пластические операции приближают старение

С помощью пластической хирургии можно не только добиться идеальных «лисьих глазок» или носа мечты, но и лишиться природной красоты и молодости. С какими операциями стоит повременить или вовсе о них забыть — спросили у специалиста.
Паруйр Минасян Звездный пластический хирург
Известно, что при помощи пластических операций люди стремятся отсрочить старость. Конечно, многие хотят убрать морщинки без вмешательства хирурга, и косметологические процедуры с этим замечательно справляются до определенного возраста. Они меняют качество кожи в лучшую сторону, воздействуют эффективнее, чем даже самые дорогие кремы, но носят временный характер, поэтому их нужно повторять несколько раз в год. С возрастом природа все равно возьмет свое. К примеру, в 45 лет при помощи косметологии вы навряд ли сможете снова выглядеть на 35. А вот при помощи пластики век — это точно возможно.
Тем не менее, есть и такие пластические операции, которые не только не вернут вам былую молодость, но и усугубят положение.
Удаление комков Биша или бишэктомия позволяет создать четкие скулы и скорректировать овал лица. Комки Биша — это небольшие жировые скопления, которые находятся между лицевыми мышцами и формируются еще в детстве. Если хирург не владеет техникой данной операции, видимого эффекта не произойдет, и будут последствия. Лицо может стать ассиметричным, если жир удален неравномерно, а через несколько лет после удаления жировой ткани кожа может начать неестественно стягиваться в то место, где раньше был комок Биша. Это приведет к тому, что появятся морщинки и «бульдожьи» щечки.
Операция, выполненная неграмотным врачом, явно не пойдет вам на пользу. Она лишь приблизит старение, приведет к долгосрочной реабилитации и осложнениям вплоть до деформации части лица. «Всегда тщательно подбирайте хирурга: узнавайте рекомендации друзей, квалификацию врача, смотрите отзывы о нем, о клинике», – советует эксперт. Существуют также различные специализации хирургов, которые так же нужно хорошо изучить.
Операцию по коррекции формы носа рекомендуется делать не больше двух раз в жизни. После каждой последующей операции хрящевая ткань и кожный лоскут будут все больше истончаться, а последствия будут более непредсказуемыми.
Стоит понимать, что это очень серьезная операция, которая оказывает большую нагрузку на организм. Квалифицированный врач сможет добиться необходимого результата и за одну операцию, в редких исключениях может понадобиться повторная, но не более того. Отличным примером негативных последствий многократных ринопластик является Майкл Джексон, который за всю жизнь «делал» себе нос более пяти раз, и в конце концов его внешность стала неузнаваемой.
Некоторые операции могут вызвать дисгармонию лица. К примеру, если у вас миниатюрное изящное лицо, то большое увеличение губ приведет к диспропорциональности, а лицо перестанет смотреться гармонично и привлекательно. Так, Донателла Версаче несколько раз увеличивала губы и из-за многократных инъекций они стали несоразмерными ее внешности.
Иногда пациент хочет сделать все операции за одно посещение хирурга, невзирая на последствия. Однако это не совсем хорошо для вашего организма. Анестезиологи сошлись во мнении, что лучше сделать два непродолжительных наркоза с перерывами в несколько месяцев, чем один продолжительный. То есть гораздо безопаснее будет сделать два наркоза по 2 часа, чем один наркоз на 4 часа. Совмещение операций может привести к нежелательному результату, а также к тому, что в будущем нужно будет делать повторные коррекции.