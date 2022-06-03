Какие пластические операции приближают старение

С помощью пластической хирургии можно не только добиться идеальных «лисьих глазок» или носа мечты, но и лишиться природной красоты и молодости. С какими операциями стоит повременить или вовсе о них забыть — спросили у специалиста.

Паруйр Минасян Звездный пластический хирург

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Известно, что при помощи пластических операций люди стремятся отсрочить старость. Конечно, многие хотят убрать морщинки без вмешательства хирурга, и косметологические процедуры с этим замечательно справляются до определенного возраста. Они меняют качество кожи в лучшую сторону, воздействуют эффективнее, чем даже самые дорогие кремы, но носят временный характер, поэтому их нужно повторять несколько раз в год. С возрастом природа все равно возьмет свое. К примеру, в 45 лет при помощи косметологии вы навряд ли сможете снова выглядеть на 35. А вот при помощи пластики век — это точно возможно.

Тем не менее, есть и такие пластические операции, которые не только не вернут вам былую молодость, но и усугубят положение.

1. Некачественное удаление комков Биша

Удаление комков Биша или бишэктомия позволяет создать четкие скулы и скорректировать овал лица. Комки Биша — это небольшие жировые скопления, которые находятся между лицевыми мышцами и формируются еще в детстве. Если хирург не владеет техникой данной операции, видимого эффекта не произойдет, и будут последствия. Лицо может стать ассиметричным, если жир удален неравномерно, а через несколько лет после удаления жировой ткани кожа может начать неестественно стягиваться в то место, где раньше был комок Биша. Это приведет к тому, что появятся морщинки и «бульдожьи» щечки.

2. Неправильный выбор хирурга

Операция, выполненная неграмотным врачом, явно не пойдет вам на пользу. Она лишь приблизит старение, приведет к долгосрочной реабилитации и осложнениям вплоть до деформации части лица. «Всегда тщательно подбирайте хирурга: узнавайте рекомендации друзей, квалификацию врача, смотрите отзывы о нем, о клинике», – советует эксперт. Существуют также различные специализации хирургов, которые так же нужно хорошо изучить.

3. Многократные ринопластики

Операцию по коррекции формы носа рекомендуется делать не больше двух раз в жизни. После каждой последующей операции хрящевая ткань и кожный лоскут будут все больше истончаться, а последствия будут более непредсказуемыми.

Стоит понимать, что это очень серьезная операция, которая оказывает большую нагрузку на организм. Квалифицированный врач сможет добиться необходимого результата и за одну операцию, в редких исключениях может понадобиться повторная, но не более того. Отличным примером негативных последствий многократных ринопластик является Майкл Джексон, который за всю жизнь «делал» себе нос более пяти раз, и в конце концов его внешность стала неузнаваемой.

4. Дисгармония лица

Некоторые операции могут вызвать дисгармонию лица. К примеру, если у вас миниатюрное изящное лицо, то большое увеличение губ приведет к диспропорциональности, а лицо перестанет смотреться гармонично и привлекательно. Так, Донателла Версаче несколько раз увеличивала губы и из-за многократных инъекций они стали несоразмерными ее внешности.

5. Несколько операций за один раз