Назван способ сохранить красоту после 40 лет

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова поделилась секретом, как сохранить красоту после 40 лет. В интервью для Общественной службы новостей эксперт объяснила, какие продукты стоит навсегда исключить тем, кто желает выглядеть молодо.
Так, чтобы сохранить фигуру даже в зрелом возрасте, рекомендуется исключить из рациона некоторые продукты:
"В первую очередь стоит отказаться от промышленных продуктов: полуфабрикатов (колбасы, готовые и полуготовые блюда), промышленной выпечки с добавленным сахара, жиров, рафинированной муки и так далее; промышленных традиционных сладостей".
Медик также советует людям старше 40 есть меньше сладкого и соленого, а вместо жарки на растительном масле, запекать или готовить еду на гриле. Кроме этого, необходимо питаться минимум четыре раза в день, а раз в неделю проводить разгрузочные дни: три основных приема пищи и один перекус, при этом и на завтрак, и на обед, и на ужин нужно есть овощи, фрукты или ягоды.