Назван способ сохранить красоту после 40 лет

Медик также советует людям старше 40 есть меньше сладкого и соленого, а вместо жарки на растительном масле, запекать или готовить еду на гриле. Кроме этого, необходимо питаться минимум четыре раза в день, а раз в неделю проводить разгрузочные дни: три основных приема пищи и один перекус, при этом и на завтрак, и на обед, и на ужин нужно есть овощи, фрукты или ягоды.