Малышева назвала способ выбрать солнцезащитный крем

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с неврологом Дмитрием Шубиным рассказала о том, каким должен быть идеальный солнцезащитный крем. Способ правильно выбрать такое средство специалисты назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Ее выпуск доступен на сайте канала.

Шубин отметил, что на солнцезащитных кремах могут быть указаны индексы SPF и PPD. Средство, на упаковке которого есть надпись SPF, предотвращает воздействие на кожу лучей типа B. Таким образом оно предохраняет от ожогов, объяснил доктор.

Крем с индексом PPD же действует против лучей типа А и предотвращает риски ракового перерождения клеток кожи, добавил врач.

«Вот эти надписи, SPF и PPD, в идеале должны быть на одном креме. Это защита от всех спектров лучей», — подчеркнула Малышева.