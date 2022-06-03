Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
1 час назад

Малышева назвала способ правильно выбрать солнцезащитный крем

Lenta.ru

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева вместе с неврологом Дмитрием Шубиным рассказала о том, каким должен быть идеальный солнцезащитный крем. Способ правильно выбрать такое средство специалисты назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Ее выпуск доступен на сайте канала.

Малышева назвала способ выбрать солнцезащитный крем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шубин отметил, что на солнцезащитных кремах могут быть указаны индексы SPF и PPD. Средство, на упаковке которого есть надпись SPF, предотвращает воздействие на кожу лучей типа B. Таким образом оно предохраняет от ожогов, объяснил доктор.

Крем с индексом PPD же действует против лучей типа А и предотвращает риски ракового перерождения клеток кожи, добавил врач.

«Вот эти надписи, SPF и PPD, в идеале должны быть на одном креме. Это защита от всех спектров лучей», — подчеркнула Малышева.

Помимо того, медики рассказали о том, сколько солнцезащитного средства нужно нанести на себя. По их словам, для защиты от солнца лица, шеи и кистей рук достаточно двух чайных ложек крема. Если у человека также открыты другие участки тела, на них нужно нанести примерно две столовые ложки солнцезащитного средства.

Красота,Дмитрий Шубин,Елена Малышева,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители