Как обработать фото, чтобы выглядеть моложе

Листая ленту в соцсетях, вы когда-то задумывались о том, как девушкам удается так удачно получаться на фотографиях? Почему кто-то всегда выглядит ярко? Быть молодой и свежей на фото — не суперспособность, а знание пары лайфхаков, о которых расскажет эксперт по созданию контента для соцсетей и блогер с более чем 438 тысячами подписчиков — Екатерина Бойцова.

Фото: Катя Бойцова/ vk.com Катя Бойцова/ vk.com

Естественность

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Легкость и естественность ассоциируются с молодостью, а потому лучше выбрать легкий макияж и простую стильную одежду. Густые румяна и синие тени могут легко прибавлять с десяток лет, поэтому лучше выбрать нюдовые тени и помаду.

Важно подбирать трендовую одежду и аксессуары — чтобы знать, что сейчас модно, лучше подписаться на стилистов-блогеров, которые делают подобные разборы.

Удачный свет

Слишком резкое освещение может ложиться на лицо тенями, которые подчеркнут носогубные складки и морщинки. Для меня в них нет ничего плохого —каждая девушка красива и прекрасна вне зависимости от возраста! Однако я знаю, что многие хотят их скрыть, поэтому советую делать фотографии в «золотой час» рано утром или на закате, или в пасмурную погоду: тучки рассеивают свет, он ложится на лицо мягко, а вы выглядите ярче и свежее!

Обработка

Предыдущих советов может быть достаточно для удачных кадров! Если вдруг над фотографией хочется еще немного поработать, то подойдут популярные и простые мобильные приложения FaceTune и FaceApp.

Преимуществом FaceApp будет то, что он очень прост в использовании: приложение с помощью искусственного интеллекта улучшает кадры за вас. Только будьте внимательны: приложение может сделать фотографии совсем не естественными. Замыленная фарфоровая кожа, конечно, придаст вам молодости, но обработка будет заметна невооруженным глазом.

Избежать этого можно, снизив показатели каждой характеристики. Смотрите, как выглядит естественный и неестественный варианты обработки в этом приложении в сравнении:

Естественная обработка:

из личного архива

Неестественная: так точно делать не стоит!

из личного архива

Подправить макияж

Помните, мы говорили о том, как важен правильный легкий макияж? Если вы все же переборщили, то исправить это поможет функция «без макияжа» в приложении FaceApp. Только разница не должна быть слишком заметной: естественность сейчас — главный тренд.

Предположим, таким был ваш макияж до:

из личного архива

С помощью функции «Без макияжа» вы станете выглядеть моложе и свежее.

Было: яркий макияж, тёмные губы, которые придёт возраста здесь

из личного архива

Объем волос

Объемные густые волосы всегда выглядят выигрышно на фото! В FaceTune вы можете добавить объема волосам с помощью кисти «объем».

Было/ стало:

из личного архива

Румянец и тон кожи

Ровный тон кожи и здоровый румянец подчеркивают молодость. В приложении FaceTune выберите инструмент «тон», возьмите пипетку, выберите цвет и сделайте его более однородным. С помощью этого же эффекта можно добавить легкий румянец. Еще раз хочу подчеркнуть: что и без румянца и объёма волос - это фото прекрасно! Но если уж очень хочется попробовать доработать — попробуйте эти приёмы!

из личного архива