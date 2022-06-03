Перечислены способы сэкономить на уходе за собой

Британская визажистка польского происхождения Эди Лондон перечислила способы сэкономить на ежедневном уходе за собой. Ее рекомендации опубликовал Daily Mail.
Стилистка посоветовала использовать натуральное кокосовое масло в качестве жидкости для снятия косметики. По мнению эксперта, данный продукт справляется даже с плотным водостойким макияжем. Кроме того, упомянутое средство может заменить увлажняющий крем для тела, добавила она.
В то же время для дополнительного очищения кожи лица специалистка рекомендует применять муслиновые салфетки. Данный материал производится из органического хлопка и благодаря своей текстуре тщательно удаляет загрязнения и ороговевшие частицы дермы.
По словам визажистки, экономить на декоративной косметике помогут универсальные и многофункциональные средства. Так, кремовые румяна могут стать тинтом для губ, а бронзер — тенями для век и наоборот. Кроме того, женщина настаивает на использовании кистей для нанесения макияжа, поскольку с их помощью косметика ложится лучше, а ее расход заметно уменьшается.
В уходе за телом полька посоветовала уделять внимание эксфолиации. Скраб, по ее мнению, можно легко сделать в домашних условиях. Лондон поделилась рецептом средства, для приготовления которого понадобится кофейная гуща, несколько столовых ложек горячей воды и разогретое кокосовое масло. Также можно самостоятельно создать деликатный скраб для губ, смешав коричневый сахар, оливковое масло и эфирное масло перечной мяты.