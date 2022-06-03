Перечислены способы сэкономить на уходе за собой

Британская визажистка польского происхождения Эди Лондон перечислила способы сэкономить на ежедневном уходе за собой. Ее рекомендации опубликовал Daily Mail.

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Стилистка посоветовала использовать натуральное кокосовое масло в качестве жидкости для снятия косметики. По мнению эксперта, данный продукт справляется даже с плотным водостойким макияжем. Кроме того, упомянутое средство может заменить увлажняющий крем для тела, добавила она.

В то же время для дополнительного очищения кожи лица специалистка рекомендует применять муслиновые салфетки. Данный материал производится из органического хлопка и благодаря своей текстуре тщательно удаляет загрязнения и ороговевшие частицы дермы.

По словам визажистки, экономить на декоративной косметике помогут универсальные и многофункциональные средства. Так, кремовые румяна могут стать тинтом для губ, а бронзер — тенями для век и наоборот. Кроме того, женщина настаивает на использовании кистей для нанесения макияжа, поскольку с их помощью косметика ложится лучше, а ее расход заметно уменьшается.