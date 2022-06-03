Хирург назвал 3 пластические операции, которые не следует делать повторно

О нюансах повторной пластики рассказывает Амжад Аль-Юсеф ― ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC рассказывает.

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Амжад Аль-Юсеф Ведущий пластический хирург и основатель центра инновационной медицины DMC

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Вообще, любую из пластических операций на желательно делать дважды. Но если возникает в этом сильная необходимость, то повторную пластику можно делать не ранее, чем через шесть месяцев после проведения первичной операции. Эти полгода нужны для восстановления организма и тканей, чтобы минимизировать неприятные последствия при повторной операции.

1 Блефаропластика

Повторная пластика нижних век имеет высокие риски послеоперационных осложнений. Это связано с тем, что кожа в этой области очень тонкая и нежная, поэтому дважды сложно переносит хирургические манипуляции.

Нижняя блефаропластика при повторном проведении может вызвать ретракцию века: отхождение века от естественного местоположения хряща нижнего века. В крайне редких случаях возможен даже выворот века. Поэтому в дублирующей операции в данной области хирург может отказать пациенту, чтобы не создать повторный рубец.

2 Ринопластика

Повторная пластика носа тоже крайне не рекомендуется, поскольку может спровоцировать деформацию и воспаление. Так происходит из-за того, что нежные ткани в этой зоне начинают вести себя не так, как ожидается и результат операции становится непредсказуемым.

3 Коррекция формы и размера груди

В целом любых повторных пластических операций лучше избегать. Но если у пациента есть острая эстетическая потребность в этом, а показания и анализы хорошие, то врач может одобрить такое решение.

Например, когда женщина сделала увеличение груди с помощью имплантов в возрасте 18-25 лет. Спустя время после рождения нескольких детей и возможных скачков веса грудь теряет упругость. Тогда к условным 40 годам женщина может захотеть подтянуть грудь и убрать/заменить импланты. В этом случае операцию можно делать, поскольку с момента первичной маммопластики прошел большой срок и появились обоснованные эстетические причины для таких манипуляций.