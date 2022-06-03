Раскрыта оптимальная частота стрижки волос

Парикмахер раскрыл оптимальную частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на портале Times of India.

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Стилист Блоссом Кочхар развеял миф о том, что частое укорачивание волос каким-либо образом ускоряет их рост. Однако, по его словам, регулярная стрижка способна улучшить качество прядей, а также сделать их более густыми и блестящими за счет избавления от отмерших концов.

«Стрижка секущихся кончиков способствует тому, что волосы не будут обламываться, вследствие чего они начнут расти в правильном направлении, — заверил эксперт. — Волосы необходимо стричь раз в несколько месяцев, и не надо беспокоиться о длине — в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра каждый месяц! Зато выглядеть будут более здоровыми».

Помимо этого, Кочхар порекомендовал делать массаж кожи головы различными маслами, например, кокосовым, касторовым или миндальным. По его словам, во время массажа улучшается кровообращение упомянутой зоны, что способствует ускорению роста волос.

В заключение специалист посоветовал включить в рацион продукты с большим количеством белка, омеги-3 и цинка. Отмечается, что данные элементы содержатся в овощах, зелени и фруктах. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество воды.