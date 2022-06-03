Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Раскрыта оптимальная частота стрижки волос

Lenta.ru

Парикмахер раскрыл оптимальную частоту стрижки волос. Соответствующий материал появился на портале Times of India.

Раскрыта оптимальная частота стрижки волос
Фото: lenta.rulenta.ru

Стилист Блоссом Кочхар развеял миф о том, что частое укорачивание волос каким-либо образом ускоряет их рост. Однако, по его словам, регулярная стрижка способна улучшить качество прядей, а также сделать их более густыми и блестящими за счет избавления от отмерших концов.

«Стрижка секущихся кончиков способствует тому, что волосы не будут обламываться, вследствие чего они начнут расти в правильном направлении, — заверил эксперт. — Волосы необходимо стричь раз в несколько месяцев, и не надо беспокоиться о длине — в среднем они отрастают на 1-1,5 сантиметра каждый месяц! Зато выглядеть будут более здоровыми».

Помимо этого, Кочхар порекомендовал делать массаж кожи головы различными маслами, например, кокосовым, касторовым или миндальным. По его словам, во время массажа улучшается кровообращение упомянутой зоны, что способствует ускорению роста волос.

В заключение специалист посоветовал включить в рацион продукты с большим количеством белка, омеги-3 и цинка. Отмечается, что данные элементы содержатся в овощах, зелени и фруктах. Кроме того, необходимо потреблять достаточное количество воды.

Ранее российский врач, трихолог Ирина Котова назвала оптимальную частоту мытья головы. Она заявила, что голову можно мыть в неограниченном количестве. Но при этом она отметила, что норма составляет один раз в день. «В том случае, если вы моете голову чаще, нужно специально подбирать щадящие средства ухода», — рассказала женщина.

Красота,Ирина Котова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители