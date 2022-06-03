Косметолог раскрыла правду про омолаживающий эффект кремов

Специалистка заявила, что кремы не смогут помочь избавиться от морщин. Медик объяснила свое утверждение тем, что молекулы многих действующих веществ, содержащихся в составе антивозрастных средств, не способны проникнуть сквозь кожный покров в силу своего большого размера. По словам Беллини, они образуют на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, поэтому усваивается лишь их незначительная часть.

Ранее в мае российский врач-дерматолог и косметолог Анна Карпова рассказала о вреде популярного секрета красоты жительниц Южной Кореи. Речь шла о схеме умывания «4-2-4», согласно которой сначала необходимо четыре минуты очищать лицо с помощью гидрофильного масла, затем в течение двух минут использовать пенку и еще четыре минуты выполнять контрастное умывание. Так, медик не рекомендовала обладательницам жирной кожи выполнять последний пункт схемы, поскольку он может обернуться для них избыточной выработкой кожного сала.