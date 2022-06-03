76-летняя фитнес-модель раскрыла секреты своей молодости

Фитнес-модель Джоан Макдональд раскрыла секреты своей молодости и красоты. Ее советы опубликовал Daily Star.

Фото: lenta.ru lenta.ru

76-летняя блогерша поделилась рекомендациями в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на который в общей сложности подписаны более 1,6 миллиона человек.

Главными средствами для поддержания хорошего самочувствия и тонуса тела спортсменка назвала питание и регулярные тренировки. По ее мнению, необходимо добавлять в рацион как можно больше белковой пищи и заниматься спортом не менее трех раз в неделю.

Макдональд посоветовала уделять внимание психологическому состоянию. В частности, для этого стоит пересмотреть свое окружение, род деятельности и рутину.

«Делайте то, что привносит в жизнь изобилие. Не списывайте со счетов психотерапию! Только вы можете сделать себя счастливыми», — отмечает женщина.

Вдобавок инфлюэнсер утверждает, что постоянное обучение способствует сохранению молодости. «Благодаря новым знаниям ваш мозг не покроется паутиной. Например, когда я научилась пользоваться смартфоном, мой ум стал острее», — добавила она.

Публикация манекенщицы набрала более 57 тысяч лайков и сотни комментариев пользователей сети.

«Отличные советы! Вы подаете вдохновляющий пример», «Вы — показатель того, каким прекрасным может быть будущее», «Как всегда восхитительны!» — писали юзеры.