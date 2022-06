Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять

Еще один мировой гигант — американская корпорация Procter & Gamble (Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice) — решил отказаться от рекламы и инвестиций в российский рынок, но продолжит продавать повседневные товары первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода. Кроме того, компания сумела подстроить свой бизнес под постоянно меняющуюся ситуацию, что может стать хорошим примером для других. Не стоит бить тревогу и опустошать полки магазинов, как это случилось, когда ведущие мировые бренды только объявили об уходе из России. Все необходимое по-прежнему будет в продаже. «Не надо устраивать панику, не нужно загонять себя психологически и морально в то состояние, из которого не знаете, как выйти. Вы не одни, нас много и мы вместе, не переживайте, все наладится», — призывает популярный блогер и бьюти-эксперт Алексей Жидковский.

В России сформировался целый сегмент экологически безопасных товаров. И здесь есть из чего выбрать. Levrana, Mi&ko, Berezka Lab, SmoRodina — лишь несколько независимых инди-брендов, в ассортименте которых много интересных продуктов — от энзимных пудр для умывания, гидролатов и твердых шампуней до ингибиторов воспалений, удобных наборов для домашней депиляции и муслиновых салфеток для умывания. Для тех, кто привык исключительно к косметическому мейнстриму, приятной новостью станет не только то, что российские продукты не уступают ему по качеству (а иногда и превосходят), но и обладают комфортной ценой. Уже несколько лет в числе безусловных фаворитов российских бьюти-экспертов — косметика Don’t touch my skin (DTMS) блогерши Адели Мифтаховой. Бренд делает акцент на эффективных ингредиентах, универсальных средствах и пропагандирует разумный минимализм. Продукция DTMS подойдет для чувствительной кожи: в компании отказались от использования ароматизаторов, красителей и эфирных масел, поскольку эти ингредиенты могут вызывать раздражения.

Топ российских брендов, которые советуют инфлюэнсеры

Среди любимых марок блогеров также Art&Fact, Letique, OK Вeauty, Romanovamakeup, Krygina Cosmetics, «Черная Москва». Список продолжают средства Art-Visage, Lic, Kristall Minerals, Shik Cosmetics, Sigil Inspired Tammy Tanuka, Promakeup Laboratory, Elian Russia, «Самосвет», Manly PRO и Beautydrugs. Инфлюэнсеры уверены: каждый может подыскать себе средства, исходя из индивидуальных запросов. Дарья Абрамовская отметила, что далеко не вся продукция иностранного производства эффективна и стоит своих денег. Ей известно более ста достойных российских брендах декоративной и уходовой косметики. В ее коллекции — средства Art&Fact, Onme cosmetic, Sergey Naumov, Shik, Divage, Influence и продукция белорусского бренда LuxVisage.

В свою очередь Ольга Сабуркина выделяет среди российских марок «Гельтек» и Onme cosmetic. А визажист и автор популярного Telegram-канала «Уходом единым» Юлия Носевич советует отечественную декоративную косметику. У бренда Romanovamakeup внимание стоит обратить на пудры и карандаши для глаз, а у O.K. Beauty — на универсальные тинты, которые можно использовать как румяна, тени для век и помаду. «Одни из лучших кистей для макияжа можно найти у бренда Annbeauty. Ремарка: то, что производитель российский, вовсе не значит, что его продукция стоит недорого», — замечает Носевич, намекая на цену кистей Annbeauty. Так, кисть With me в складном футляре стоит больше пяти тысяч рублей, а бестселлер марки — кисть Signum из натуральной шерсти козы — обойдется почти в 12 тысяч рублей. Носевич подчеркнула, что не ощутила разницы между зарубежными и отечественными брендами. «Как человек, постоянно работающий с косметикой, скажу одно: никто не заметит, сделан ли ваш макияж иностранной косметикой класса люкс или российскими бюджетными средствами. Тут все упирается лишь в ваше восприятие», — заключает она.