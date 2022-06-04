Чем мы будем пользоваться и каким российским брендам можно доверять

Без паники! Дефицит косметики России не грозит

Из-за ситуации на Украине зарубежные корпорации начали уводить из России свои бренды. Опасаясь дефицита косметики, россияне принялись запасаться впрок иностранными товарами. Однако вместо того, чтобы паниковать, стоит тщательно разобраться в ситуации: оказывается, все не так трагично — множество привычных бьюти-брендов остаются с нами. С другой стороны, приостановка продаж известных марок — хороший повод присмотреться к качественной косметике отечественного производства. «Лента.ру» в рамках проекта «Что делать?» объясняет, почему России не грозит дефицит косметики и чем можно заменить любимые средства, которые временно не продаются в России.

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Не стоит сметать с полок импортные товары. Все необходимое есть в продаже

Одним из первых о закрытии своих магазинов сообщил американский производитель престижных уходовых средств, декоративной косметики и парфюмерии Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC cosmetics). Вскоре к нему присоединилась компания Moët Hennessy — Louis Vuitton (LVMH). Среди принадлежащих ей брендов — Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain. Кроме того, отечественный рынок покинула «дочка» LVMH — сеть магазинов Sephora. О прекращении поставок товаров известила американская холдинговая компания Johnson & Johnson, включающая такие бренды, как o.b., Carefree, Johnson's. Британская компания Unilever (Rexona, Dove, AXE, Camay, Sunsilk, Timotei) также приостановила экспорт продукции в Россию, однако ее предприятия в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Омске и Туле продолжат снабжать россиян средствами личной гигиены и товарами для дома.

L’Oréal тоже заявила о приостановке деятельности в России, но принадлежащий компании завод в Калужской области продолжает производить краску для волос, шампуни и товары для гигиены

Еще один мировой гигант — американская корпорация Procter & Gamble (Gillette, Pantene, Head & Shoulders, Old Spice) — решил отказаться от рекламы и инвестиций в российский рынок, но продолжит продавать повседневные товары первой необходимости для здоровья, гигиены и персонального ухода. Кроме того, компания сумела подстроить свой бизнес под постоянно меняющуюся ситуацию, что может стать хорошим примером для других. Не стоит бить тревогу и опустошать полки магазинов, как это случилось, когда ведущие мировые бренды только объявили об уходе из России. Все необходимое по-прежнему будет в продаже. «Не надо устраивать панику, не нужно загонять себя психологически и морально в то состояние, из которого не знаете, как выйти. Вы не одни, нас много и мы вместе, не переживайте, все наладится», — призывает популярный блогер и бьюти-эксперт Алексей Жидковский.

На самом деле иностранная косметика не исчезла из России

«На самом деле иностранные бренды не совсем ушли. Усложнилась логистика, сроки поставок увеличились, как и прайс, что объяснимо. Поэтому говорить о полном исчезновении любимых зарубежных баночек пока рано», — считает автор Telegram-канала PO FACTU | abramovskayada Дарья Абрамовская. Ее мнение разделяет бьюти-блогерша Ольга Сабуркина, которая ведет Telegram-канал «Пополняю косметички». По словам Ольги, последствий ухода иностранных марок с российского рынка она пока не ощутила. Кроме того, считает бьюти-блогер, зарубежным брендам можно легко найти замену. С ней согласен и Жидковский — уход иностранных брендов из России пока не доставил ему неудобств. «В крайнем случае зарубежную косметику можно заказать через байеров. Когда я захожу в крупные косметические магазины, не вижу серьезного дефицита», — говорит он.

Например, на российских прилавках по-прежнему можно найти средства британского бренда люксовой косметики Rodial и австралийских компаний Ultraceuticals, Evo, Christina Fitzgerald, Kevin.Murphy.

В бюджетном сегменте косметики катастрофы тоже не наблюдается. В России все так же продаются популярные марки Essence и Catrice. Пользующаяся спросом в России марка Oriflame тоже пока не намерена сворачивать бизнес. Шведский производитель заявил, что «идет против течения и решает продолжить продажи в России». Oriflame в стране распространяет сеть консультантов, для которых продажа косметики шведского бренда — важный источник дохода. Продавец рассчитывает их поддержать. Avon — еще один популярный бренд, работающий по системе сетевого маркетинга, тоже не планирует покидать Россию. Американская компания рассматривает вариант переноса завода из России в Польшу, но подчеркивает, что для нее важно поддерживать российских представителей.

Другие американские поставщики — 3LAB, ReVive, Olaplex, Oribe, R+Co Alterna, Phyto — тоже не планируют сворачивать бизнес в России. Это же касается французских Bioderma, SVR, Nuxe, Caudalie, Thalgo и других производителей из Франции

На российском рынке также остались итальянская компания [comfort zone], швейцарский премиальный бренд Valmont, франко-японская марка EviDenS de Beaute и испанский бренд дерматокосметики MartiDerm. Не заинтересованы в прекращении продаж и южнокорейские изготовители средств для ухода за кожей, чья продукция так популярна в нашей стране. 59,5 процента российских покупателей товаров K-beauty выбирают их из-за эффективности, 27,3 процента — из-за низкой цены. При этом цены на косметику из Южной Кореи, конечно же, изменились: продавцам пришлось искать альтернативные способы доставки в Россию, что повлияло на конечную цену продукта.

Присмотритесь к российской косметике. Она не уступает по качеству западной

В апреле больше половины россиян считали, что уход зарубежных марок с рынка так или иначе скажется на их жизни. Однако многие из них настроены оптимистично: 85 процентов опрошенных ВЦИОМ респондентов были уверены, что западные бренды получится заменить местными. Российские производители действительно способны покрыть потребности покупателей в косметике, считает бьюти-эксперт Дарья Абрамовская. Для этого отечественным производителям придется решить вопрос с косметическими компонентами — эмолентами, эмульгаторами, ПАВ и прочими веществами, которые необходимы в производстве косметики. В основном они приобретаются за рубежом. При этом по качеству косметика из России вовсе не уступает импортной, уверена Абрамовская.

«Разница между российскими и западными марками состоит в упаковке и конечной стоимости, но не в качестве. При регулярных поставках сырья наши бренды смогут закрыть потребности покупателей в различных категориях», — заключает она.

Не стоит беспокоиться о том, что косметики местного производства на всех не хватит. После первых западных санкций и приостановки деятельности бьюти-гигантов в России отечественные изготовители косметики начали наращивать обороты.

Так, о разработке новых средств заявила Natura Siberica. «Мы активно работаем над тем, чтобы граждане страны не испытывали дефицита в качественной косметике и средствах гигиены. Наши предприятия наращивают объемы производства», — заверили представители марки и пообещали уже к лету представить новые продукты.

7 достойных молодых брендов косметики, на которые стоит обратить внимание

Дерматолог-косметолог Ксения Титова советует обратить внимание на российскую марку Angiofarm. Средства этого производителя направлены на решение проблем кожи лица и тела и обладают омолаживающим эффектом. Кроме того, компания может похвастаться собственной разработкой — рекомбинантным ангиогенином, который ускоряет обновление клеток и обеспечивает глубокое проникновение действующих веществ в кожу. В списки альтернативных западным маркам брендов регулярно включают 22|11 cosmetics, которая специализируется на органических средствах по уходу за лицом, телом и волосами. В их составе — масло корней моркови, розовый перец и голубые водоросли из Калифорнии. Продукция этого бренда особенно приглянется вегетарианцам и людям, которые заботятся об окружающей среде: косметика не тестируется на животных, а ее упаковка выполнена из перерабатываемого алюминия и стекла.

В России сформировался целый сегмент экологически безопасных товаров. И здесь есть из чего выбрать. Levrana, Mi&ko, Berezka Lab, SmoRodina — лишь несколько независимых инди-брендов, в ассортименте которых много интересных продуктов — от энзимных пудр для умывания, гидролатов и твердых шампуней до ингибиторов воспалений, удобных наборов для домашней депиляции и муслиновых салфеток для умывания. Для тех, кто привык исключительно к косметическому мейнстриму, приятной новостью станет не только то, что российские продукты не уступают ему по качеству (а иногда и превосходят), но и обладают комфортной ценой. Уже несколько лет в числе безусловных фаворитов российских бьюти-экспертов — косметика Don’t touch my skin (DTMS) блогерши Адели Мифтаховой. Бренд делает акцент на эффективных ингредиентах, универсальных средствах и пропагандирует разумный минимализм. Продукция DTMS подойдет для чувствительной кожи: в компании отказались от использования ароматизаторов, красителей и эфирных масел, поскольку эти ингредиенты могут вызывать раздражения.

Топ российских брендов, которые советуют инфлюэнсеры

Без преувеличения все бьюти-блогеры как один хвалят декоративную косметику Sergey Naumov. Этот бренд выделил для себя и блогер Алексей Жидковский. «Люкс там все, начиная от роскошных черных глянцевых флаконов в стиле Tom Ford и заканчивая очень приятными формулами. По моему мнению, изделия Наумова легко заменяют кремовые румяна от Glossier и Armani со спонжем, но это лишь один пример из тысячи. Я перепробовала у Sergey Naumov почти все: румяна, подводки, тональные кремы, тени, блески, консилеры — и говорю, что это топ!», — утверждает Даша, автор популярного Telegram-канала «Надо брать».

Среди любимых марок блогеров также Art&Fact, Letique, OK Вeauty, Romanovamakeup, Krygina Cosmetics, «Черная Москва». Список продолжают средства Art-Visage, Lic, Kristall Minerals, Shik Cosmetics, Sigil Inspired Tammy Tanuka, Promakeup Laboratory, Elian Russia, «Самосвет», Manly PRO и Beautydrugs. Инфлюэнсеры уверены: каждый может подыскать себе средства, исходя из индивидуальных запросов. Дарья Абрамовская отметила, что далеко не вся продукция иностранного производства эффективна и стоит своих денег. Ей известно более ста достойных российских брендах декоративной и уходовой косметики. В ее коллекции — средства Art&Fact, Onme cosmetic, Sergey Naumov, Shik, Divage, Influence и продукция белорусского бренда LuxVisage.