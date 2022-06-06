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15 минут назад

Почему давить прыщи опасно для жизни

Крестьянская жизнь

Врач-дерматолог Мария Журавлева объяснила, почему не следует давить прыщи и какие могут быть последствия такой «агрессивной» чистки кожи.

Почему давить прыщи опасно для жизни
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Многие знают, что давить прыщи нельзя. Однако мало кто соблюдает это правило.

Видимая часть прыща составляет всего третью часть, остальные же мы увидеть не можем.

Когда давим на прыщ, мы убираем лишь его часть. Оставшаяся часть прыща возвращается обратно в фолликул. В этот момент стенки фолликула растягиваются, и получается, что из небольшого прыща мы сами делаем более глубокий и большой. А заживление поврежденной кожи и исчезновение прыща в таком случае затянется во времени. И так происходит в самом лучшем случае. А в худшем – фолликул может лопнуть и рядом возникнут сразу несколько новых прыщей, говорится в статье издания «МедикФорум».

При этом опаснее всего давить прыщи в области носогубного треугольника.

Как пояснила дерматолог, проходящие здесь сосуды идут в синусы мозга. Гной из неудачно выдавленного прыща может попасть в ток крови и вызывать тяжелое воспаление. По этим причинам следует много раз подумать, прежде чем выдавить очередной прыщ.

Красота,Мария Журавлева,
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