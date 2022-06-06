Почему давить прыщи опасно для жизни

Врач-дерматолог Мария Журавлева объяснила, почему не следует давить прыщи и какие могут быть последствия такой «агрессивной» чистки кожи.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Многие знают, что давить прыщи нельзя. Однако мало кто соблюдает это правило.

Видимая часть прыща составляет всего третью часть, остальные же мы увидеть не можем.

Когда давим на прыщ, мы убираем лишь его часть. Оставшаяся часть прыща возвращается обратно в фолликул. В этот момент стенки фолликула растягиваются, и получается, что из небольшого прыща мы сами делаем более глубокий и большой. А заживление поврежденной кожи и исчезновение прыща в таком случае затянется во времени. И так происходит в самом лучшем случае. А в худшем – фолликул может лопнуть и рядом возникнут сразу несколько новых прыщей, говорится в статье издания «МедикФорум».

При этом опаснее всего давить прыщи в области носогубного треугольника.