Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Британка с никнеймом Loz_Fitnesss, работающая тренером, разместила в своем профиле два снимка, сделанных с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, как внешний вид меняется в зависимости от позы. Так, на на первом кадре юзерша позирует перед зеркалом в спортивном бра и легинсах с высокой талией, демонстрируя подтянутую фигуру. В то же время на втором изображении она расслабила тело, показав складки на животе.