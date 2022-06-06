Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+16° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях

Lenta.ru

Фитнес-блогерша Лорен Вуд раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях. На ее публикацию обратили внимание в издании Daily Star.

Блогерша раскрыла правду об идеальных фото в соцсетях
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Британка с никнеймом Loz_Fitnesss, работающая тренером, разместила в своем профиле два снимка, сделанных с интервалом в несколько секунд, чтобы показать, как внешний вид меняется в зависимости от позы. Так, на на первом кадре юзерша позирует перед зеркалом в спортивном бра и легинсах с высокой талией, демонстрируя подтянутую фигуру. В то же время на втором изображении она расслабила тело, показав складки на животе.

«Ваше ежедневное напоминание о том, что нужно принимать свое тело во всех аспектах, углах и позах», — подписала она пост, который набрал тысячи лайков и сотни комментариев. «Принятие необходимо и освобождает, это — ключевое», «Аминь этой сестре», «Так вдохновляет», «Приятно видеть, что этим делится фитнес-блогер», — высказывались подписчики.

Красота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители