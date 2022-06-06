Как похудеть с помощью занятий в бассейне

Это один из самых энергозатратных видов спорта.

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Сколько калорий можно сжечь за час тренировки? Каким стилем лучше плавать, чтобы похудеть? Отвечает инструктор водных программ.

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Многие ошибочно полагают, что плавание не так эффективно для похудения, как, например, бег. На самом деле этот вид спорта не только подтягивает фигуру, но и приносит реальную пользу всему организму. Рассказываем, каким именно образом тренировка в воде поможет прийти в форму.

Сколько калорий можно сжечь за час тренировки

Длительные физические нагрузки идеально подходят людям, которые хотят сбросить лишний вес. И плавание относится именно к таким. Занятия в воде не только благоприятно воздействуют на организм, но и помогают похудеть. Однако чтобы сбросить лишние килограммы, пассивного плавания будет недостаточно. Это связано с тем, что после заплыва многие ощущают сильный голод и легко возвращают затраченные в бассейне калории. Более того, зачастую после плавания человек чувствует усталость и не прибегает к излишним физическим нагрузкам.

Четыре занятия в неделю помогут сбросить около 1,5 кг за месяц. Исследования показывают, что те, кто плавает по 60 минут три раза в неделю, видят первые значимые результаты уже через 12 недель. В отличие, скажем, от ходьбы или бега трусцой, плавание создает дополнительное сопротивление, благодаря чему вы худеете быстрее. Предпочитаете менее интенсивные занятия? Не страшно. Плавание в умеренном темпе в течение 30 минут сжигает около 250 ккал, а брассом – 367 ккал.

Каким стилем лучше всего плавать, чтобы худеть

Михаил: Я рекомендую плавать разными стилями, поскольку таким образом нагрузка ложится на разные группы мышц. При плавании кролем будут задействованы мышцы рук, плечи и спина, плавание брассом помогает проработать мышцы ног и ягодицы, при плавании баттерфляем задействованы преимущественно руки. Советую попробовать чередовать кроль, брасс и плавание на спине. Так вы будете меньше уставать и сможете проплыть существенно больше за одну тренировку.