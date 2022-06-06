Стилист назвал секрет блестящих волос королевы Летиции

Главный стилист сети салонов Charles Worthington Ник Уиллис объяснил, какие процедуры делает испанская королева Летиции, чтобы добиться красоты волос. Об этом пишет Express.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ник Уиллис предположил, что секрет сияющих волос королевы Летиции в правильном уходе и укладке. Этого можно легко добиться, высушивая локоны феном с большой щеткой и круглой щетиной и используя крем против пушистости.

«Если вы боретесь с пушистостью и вам трудно дисциплинировать волосы, то я настоятельно рекомендую кератиновую сушку феном», – посоветовал стилист по волосам.

Это салонное разглаживающее средство, после которого волосы становятся здоровыми, разглаженными и блестящими.

Стилист отметил, что стиль укладки волос королевы Летиции можно определить как «европейский шик».