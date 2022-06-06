Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Стилист Уиллис назвал секрет блестящих волос королевы Летиции

Газета.Ru

Главный стилист сети салонов Charles Worthington Ник Уиллис объяснил, какие процедуры делает испанская королева Летиции, чтобы добиться красоты волос. Об этом пишет Express.

Стилист назвал секрет блестящих волос королевы Летиции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ник Уиллис предположил, что секрет сияющих волос королевы Летиции в правильном уходе и укладке. Этого можно легко добиться, высушивая локоны феном с большой щеткой и круглой щетиной и используя крем против пушистости.

«Если вы боретесь с пушистостью и вам трудно дисциплинировать волосы, то я настоятельно рекомендую кератиновую сушку феном», – посоветовал стилист по волосам.

Это салонное разглаживающее средство, после которого волосы становятся здоровыми, разглаженными и блестящими.

Стилист отметил, что стиль укладки волос королевы Летиции можно определить как «европейский шик».

«Расслабленный, но прекрасный способ делать прическу», — отметил он.

Красота,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители