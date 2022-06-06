Как быстро привести в порядок ноги к летнему сезону

Особенность этого ухода в том, что салоны используют препараты Switual в составе которых запатентованная формула на основе чистых ингредиентов из Швейцарии.
Четыре шага ухода увлажняют и восстанавливают кожу ног, тонизируют ее и снимают отечность.
Первый этап – размягчение кожи при помощи тоника-бустера, в состав которого входят масло чайного дерева, сок листьев алоэ, экстракты эдельвейса, тимьяна, буддлеи Давида, граната, грейпфрута. Спрей-тоник способствует отшелушиванию старых клеток и активной регенерации кожи.
Следующий этап – кератиновый пилинг при помощи гель-скраба с минералами. Скраб отшелушивает омертвевшие клетки за счет мельчайших частиц скорлупы грецкого ореха. Благодаря комплексу растительных экстрактов гель обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом.
Третий этап - увлажняющая маска с мочевиной, маслом оливы и экстрактом алоэ вера. Маска питает кожу, а также снимает напряжение с усталых ног. Содержит экстракты розмарина, лаванды, ромашки, арники монтаны, полыни, горечавки, баобаба, туи, бамбука.
Завершающий этап спа-ухода – нанесение мягкого бальзама «Массажный щербет», в составе которого минеральные и растительные масла, создающие микротермальный и антиоксидантный эффекты.