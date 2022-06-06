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3 часа назад

Как быстро привести в порядок ноги к летнему сезону

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Особенность этого ухода в том, что салоны используют препараты Switual в составе которых запатентованная формула на основе чистых ингредиентов из Швейцарии.

Как быстро привести в порядок ноги к летнему сезону
Фото: Be IconBe Icon

Четыре шага ухода увлажняют и восстанавливают кожу ног, тонизируют ее и снимают отечность.

В состав продуктов входят:
  • талая горная вода из тысячелетнего естественного ледника;
  • экстракт эдельвейса, обладающий антиоксидантными, омолаживающими и противовоспалительными свойствами;
  • экстракт тимьяна - защищает от вредного воздействия окружающей среды;
  • экстракт буддлеи Давида с антиоксидантными свойствами.

Первый этап – размягчение кожи при помощи тоника-бустера, в состав которого входят масло чайного дерева, сок листьев алоэ, экстракты эдельвейса, тимьяна, буддлеи Давида, граната, грейпфрута. Спрей-тоник способствует отшелушиванию старых клеток и активной регенерации кожи.

Следующий этап – кератиновый пилинг при помощи гель-скраба с минералами. Скраб отшелушивает омертвевшие клетки за счет мельчайших частиц скорлупы грецкого ореха. Благодаря комплексу растительных экстрактов гель обладает антибактериальным и противовоспалительным эффектом.

Третий этап - увлажняющая маска с мочевиной, маслом оливы и экстрактом алоэ вера. Маска питает кожу, а также снимает напряжение с усталых ног. Содержит экстракты розмарина, лаванды, ромашки, арники монтаны, полыни, горечавки, баобаба, туи, бамбука.

Завершающий этап спа-ухода – нанесение мягкого бальзама «Массажный щербет», в составе которого минеральные и растительные масла, создающие микротермальный и антиоксидантный эффекты.

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