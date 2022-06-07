Как забыть о мокрых подмышках летом: 4 лайфхака

Излишнее потоотделение в летний сезон доставляет дискомфорт по всем параметрам: начиная от неприятного запаха и следов на одежде и заканчивая чувством неуверенности в себе.

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Если вы регулярно сталкиваетесь с такой проблемой, а дезодоранты не помогают, есть несколько лайфхаков, которые будут полезны. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Вкладыши под одежду

Их можно изготовить самой или купить в интернете. Как правило, в составе вкладышей есть нетканое полотно (с этим слоем соприкасается кожа) и липкая пленка (она клеится к одежде). Такое приспособление отлично впитывает влагу, так что можно смело надевать белую одежду в жару, не опасаясь конфуза.

"Нет" горячему и острому

Это правило касается не только еды, но и напитков. Горячее и острое дает телу сигнал о перегреве, из-за чего оно начинает выделять больше пота, чтобы охладиться.

Натуральные ткани

Синтетика провоцирует дополнительное потоотделение. Выбирайте одежду из хлопка, льна и других "дышащих" тканей: она также снизит риски повышенного потоотделения.

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