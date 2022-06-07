Какие процедуры опасно делать летом

Российский косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» во вторник, 7 июня.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Андрияновой, существуют определенные косметологические манипуляции, которые требуют долгого восстановительного периода и тщательного ухода. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой (данное активное вещество увлажняет кожу и борется с ее возрастными изменениями — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, в список попали фототерапия, а также мезотерапия — процедура, при которой в кожу вводятся специальные препараты посредством инъекций с целью улучшения ее состояния.

«Солнечные лучи, которые попадут на кожу после проведенных процедур, могут привести к повторному появлению пигментации»,

— рассказала Андриянова.

В заключение специалистка порекомендовала всегда использовать летом защищающие от солнца кремы с фактором SPF не меньше 50. Кроме того, медик посоветовала провести за две недели до отдыха на пляже процедуры обертывания и гоммажа с применением средств, в составе которых присутствуют мягкие абразивные частицы.