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40 минут назад

Какие процедуры опасно делать летом

Lenta.ru

Российский косметолог Ольга Андриянова назвала бьюти-процедуры, которые опасно проводить в летнее время года. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру» во вторник, 7 июня.

Какие процедуры опасно делать летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Андрияновой, существуют определенные косметологические манипуляции, которые требуют долгого восстановительного периода и тщательного ухода. К ним дерматолог отнесла лазерную шлифовку кожи лица и тела, пилинги с применением кислот и биоревитализацию — метод, в котором применяются микроинъекции с гиалуроновой кислотой (данное активное вещество увлажняет кожу и борется с ее возрастными изменениями — прим. «Ленты.ру»).

Помимо этого, в список попали фототерапия, а также мезотерапия — процедура, при которой в кожу вводятся специальные препараты посредством инъекций с целью улучшения ее состояния.

«Солнечные лучи, которые попадут на кожу после проведенных процедур, могут привести к повторному появлению пигментации»,

— рассказала Андриянова.

В заключение специалистка порекомендовала всегда использовать летом защищающие от солнца кремы с фактором SPF не меньше 50. Кроме того, медик посоветовала провести за две недели до отдыха на пляже процедуры обертывания и гоммажа с применением средств, в составе которых присутствуют мягкие абразивные частицы.

В мае дерматолог из Питтсбургского университета Лора Феррис напомнила об опасности способных вызвать рак кожи солнечных лучей. По ее словам, особенно осторожными в теплое время должны быть люди со светлыми или рыжими волосами, голубыми глазами и веснушками, так как у них намного выше риск развития меланомы или преждевременного старения кожи. В связи с этим Феррис предложила контролировать время пребывания на солнце, а также использовать защитные средства с SPF от 30 до 50, если человек планирует провести на улице больше 15 минут.

Красота,Ольга Андриянова,
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