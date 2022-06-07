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20 минут назад

Названа приводящая к облысению ошибка при мытье головы

Lenta.ruиещё 1

Врач-трихолог из Лондона Анабель Кингсли назвала ошибку при мытье головы, которая может привести к выпадению волос. Ее комментарий приводит издание Express.co.uk.

Названа приводящая к облысению ошибка при мытье головы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, ополаскивание локонов холодной водой сужает кровеносные сосуды в коже головы, которые, в свою очередь, доставляют питательные вещества к каждому волосяному фолликулу.

«Данная процедура может вас взбодрить, но негативно повлияет на ваши волосы. Холодная вода не закрывает кутикулу и лишает ваши пряди блеска»,

— рассказала Кингсли.

Кроме того, упомянутый метод мытья головы может спровоцировать облысение. В связи с этим эксперт порекомендовала принимать душ исключительно с теплой водой.

Красота,
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