Названа приводящая к облысению ошибка при мытье головы

Врач-трихолог из Лондона Анабель Кингсли назвала ошибку при мытье головы, которая может привести к выпадению волос. Ее комментарий приводит издание Express.co.uk.
По словам специалистки, ополаскивание локонов холодной водой сужает кровеносные сосуды в коже головы, которые, в свою очередь, доставляют питательные вещества к каждому волосяному фолликулу.
«Данная процедура может вас взбодрить, но негативно повлияет на ваши волосы. Холодная вода не закрывает кутикулу и лишает ваши пряди блеска»,
— рассказала Кингсли.
Кроме того, упомянутый метод мытья головы может спровоцировать облысение. В связи с этим эксперт порекомендовала принимать душ исключительно с теплой водой.