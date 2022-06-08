Дерматолог напомнила о необходимости защищать кожу от солнца

Кандидат медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова напомнила о необходимости защищать кожу от солнца.
«Защищать её нужно обязательно. Особенно летом, особенно в период солнцестояния, когда 12 часов. С 11 до 13 — самое опасное время, когда лучи А достигают как раз поверхности Земли. Нужно загорать не в эти часы, а только в определённые»,
— заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, нужно использовать солнцезащитный крем с высоким фильтром защиты, который наносится каждые два часа.
Как отметила Галлямова, если возникло ощущение, что кожа начинает обгорать, следует немедленно уйти в тень.