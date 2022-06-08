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3 часа назад

Дерматолог напомнила о необходимости защищать кожу от солнца

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Кандидат медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова напомнила о необходимости защищать кожу от солнца.

Дерматолог напомнила о необходимости защищать кожу от солнца
Фото: RT на русскомRT на русском

«Защищать её нужно обязательно. Особенно летом, особенно в период солнцестояния, когда 12 часов. С 11 до 13 — самое опасное время, когда лучи А достигают как раз поверхности Земли. Нужно загорать не в эти часы, а только в определённые»,

— заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, нужно использовать солнцезащитный крем с высоким фильтром защиты, который наносится каждые два часа.

Как отметила Галлямова, если возникло ощущение, что кожа начинает обгорать, следует немедленно уйти в тень.

Красота,
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