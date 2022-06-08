Почему в косметичке не нужна палетка корректоров

В 99% случаев в косметичке не нужна палетка корректоров. Зачастую девушки их забрасывают, так как не понимают, как использовать в макияже цветные корректоры. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на визажиста Лену Игради.

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Она пояснила, что в результате такой палеткой перестают пользоваться из-за проблем с текстурой, удобством использования или точечным нанесением. При этом срок годности у кремовых продуктов небольшой.