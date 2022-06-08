Названа опасная летом косметика

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог Лариса Илясова назвала косметические средства, которые опасно использовать в летний сезон. Об этом сообщает Psychologies.

Так, по словам эксперта, в летний сезон не рекомендуется применять препараты, которые вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышают чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. Может наблюдаться болевой синдром, жжение, шелушение, а также риск гиперпигментации.