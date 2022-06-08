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1 час назад

Названа опасная летом косметика

Мария Иглина

Российский врач-косметолог, дерматовенеролог Лариса Илясова назвала косметические средства, которые опасно использовать в летний сезон. Об этом сообщает Psychologies.

Названа опасная летом косметика
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам эксперта, в летний сезон не рекомендуется применять препараты, которые вызывают фотосенсибилизацию, то есть повышают чувствительность кожи к воздействию солнечных лучей. Может наблюдаться болевой синдром, жжение, шелушение, а также риск гиперпигментации.

"Фотосенсибилизоровать кожу могут: ретиноиды, AHA- и BHA-кислоты (самая фотосенсибилизирующая из них — гликолевая), нежирные спирты, антисептики, парфюм, а также эфирные масла апельсина, бергамота, лемонграсса, лимона, вербены, сандала",

— поделилась Илясова.

Также специалист рекомендует минимизировать использование декоративной косметики, которая приводит к закупориванию пор.

Красота,
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