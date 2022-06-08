Как скрыть последствия плача

Неважно, чем были вызваны слезы — радостью или печалью, никто не хочет, чтобы о них узнали окружающие

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Конечно, слезы — это естественное проявление эмоций, но всем хочется избежать настойчивых расспросов, что же случилось. Поэтому неплохо иметь действующую инструкцию, как скрыть следы слез. На самом деле, часто это проще, чем кажется.

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Прекратите плакать

Да, чтобы скрыть следы от слез, для начала нужно остановить сами слезы. Если не получается сделать это волевым усилием, можно немного обхитрить мозг. Например, вскрикнуть «ой» — это резко прекратит поток слез. Еще один способ —ущипнуть себя за руку, сделать это нужно весьма чувствительно и ощутимо. Глубоко вдохните и подумайте о сиюминутных делах: покормите ребенка или кошку, полейте цветок.

Умойте лицо

Слезы вызывают приток крови к лицу и повышают температуру кожи, вызывая ее покраснение, чтобы снять этот эффект, умойтесь холодной водой несколько раз, пока не спадет отек. Можете сделать холодный компресс из полотенца или протереть лицо кубиком льда, чтобы покраснение спало быстрее. Высморкайтесь, чтобы освободить нос и не издавать подозрительных звуков.

Избавьтесь от припухлости

Когда мы плачем, нос, глаза и губы опухают, со временем отек, конечно, спадет, но, если нужно сделать это быстрее, после умывания сделайте компресс для глаз, охладив в морозилке обычные ложки — они быстро справятся с припухлостями. Чтобы компресс был эффективным, но не навредил, поместите ложки в холодильник, а не в морозилку. Иначе есть опасность получить ожог кожи. Охладите сразу 6 ложек, прикладывайте к лицу по две, а как только они станут теплыми, поменяйте на следующие. Ускорить процесс помогут… приседания: они нормализуют циркуляцию крови, и краснота уйдет быстрее. Еще можно несколько минут корчить забавные рожи перед зеркалом, этот способ тоже помогает справиться с отеками лица.

Позаботьтесь о коже

Скрыть следы обезвоженности поможет охлажденный увлажняющий крем. Используйте легкие текстуры, они выровняют тон кожи. На глаза тоже не забудьте нанести увлажняющий крем: он быстро снимет отек и покраснение. Отличный способ справиться с краснотой слизистой глаз — воспользоваться специальными каплями синего цвета.

Легкий макияж