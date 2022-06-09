Блогерша разоблачила обман девушек с большими ягодицами

Блогерша Даная Мерсер разоблачила обман девушек с большими ягодицами на фото в соцсетях, показав применяемую ими позу. На соответствующий пост в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) обратило внимание издание Daily Star.

Фото: @danaemercer @danaemercer

Так, на размещенном коллаже из трех снимков девушка позировала спиной к камере в нижнем белье. На первом кадре она стояла в расслабленной позе, и ее прикрытые тканью ягодицы выглядели плоскими. На втором — героиня материала слегка выгнула спину, отвела таз назад и подтянула трусы, вследствие чего формы ее тела стали казаться более округлыми. На третьем — она полностью выгнула спину и разместила резинку трусов на талии, что привело к визуальному увеличению ягодиц и улучшению их вида.

«Интернет полон фото с подобными позами. Просто помните, что стоять нормально гораздо удобнее», — подписала свою публикацию инфлюэнсерша.

Кроме того, Мерсер, которая известна распространением идей бодипозитива, призвала подписчиц принимать свою внешность любой. «Ты еще не встретила всех тех, кто тебя полюбит. Но, может быть, стоит начать с девушки в зеркале?» — отметила она.