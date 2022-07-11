Как рисовать стрелки, если у вас нависшее веко: видео

Блогер @anastasia_potehina поделилась с подписчицами в своем TikTok-аккаунте рекомендациями и видео-уроком, как нарисовать идеальные стрелки тем, у кого нависшее веко.
Стрелки являются классикой в макияже глаз и почти каждая девушка хоть раз в жизни, но пыталась нарисовать их. И можно утверждать, что такой макияж идет абсолютно каждой, однако в виду того, что все мы разные, при рисовании стрелки стоит учитывать вашу индивидуальность.
В видео девушка показывает, как сделать это аккуратно и красиво, если вы обладательница нависших век. Она делится лайфхаками и показывает на практике, как избежать преломления стрелки в таких случаях. Да, при закрытых глазах ваш макияж будет выглядеть довольно необычно, зато при открытых никто и не заметит анатомических особенностей ваших глаз.