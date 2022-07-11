Как рисовать стрелки, если у вас нависшее веко: видео

Блогер @anastasia_potehina поделилась с подписчицами в своем TikTok-аккаунте рекомендациями и видео-уроком, как нарисовать идеальные стрелки тем, у кого нависшее веко.

Стрелки являются классикой в макияже глаз и почти каждая девушка хоть раз в жизни, но пыталась нарисовать их. И можно утверждать, что такой макияж идет абсолютно каждой, однако в виду того, что все мы разные, при рисовании стрелки стоит учитывать вашу индивидуальность.