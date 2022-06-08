Почему опасно трогать воспаления на лице

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в личном telegram-канале назвала 3 важных причины, по которым не стоит выдавливать прыщи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Вы мешаете регенерации кожи и травмируете ее»,

– говорит врач.

По словам Зухры Павловой раньше в выдавливании прыщей не видели ничего плохого, даже были обучающие видео.

Однако врачи и косметологи всегда были против этого. Причин для этого несколько: вы мешаете регенерации кожи, попавшая грязь делает воспаление еще серьезнее, а в итоге это провоцирует появление новых прыщей.

Для того, чтобы уменьшить количество воспалений можно использовать средства с конопляным маслом, экстрактом кипрея, лаванды и розмарина.