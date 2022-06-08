4 причины, почему вам не обойтись без белого карандаша в мейкапе

Вы удивитесь, как небольшой штрих преобразит ваш макияж. Кто-то может спросить — кому вообще нужен белый карандаш? На самом деле у этого косметического средства есть большие преимущества, а это значит, положить такой карандаш в косметичку стоит любой женщине, которая хочет создавать трендовый мейкап и вызывать лишь восхищение.

Коррекция нависшего века

Вы знали, что простой белый карандаш может хотя бы визуально уменьшить нависшее веко? Визажисты поделились с нами лайфхаком, которым мы уже успели сами воспользоваться. Все элементарно — на подвижном веке проводим карандашом по линии роста ресниц. В результате у вас должна получиться тонкая стрелка, почти незаметная. С помощью этого хитрого маневра можно здорово увеличить глаза и слегка уменьшить припухлость нависшего века.

Увеличение губ

Если вы считаете, что белый карандаш предназначен только для макияжа глаз, вы серьезно заблуждаетесь. Многие мейкап-профи используют белый карандаш, чтобы немного увеличить объем губ, для этого нужно высветлить центр нижней губы, а также сделать несколько взмахов карандашом по галочке над верхней губой. Не забываем тщательно все растушевать, после этого можно уже наносить помаду.

«Раскрываем»

глаза Даже если вы не являетесь обладательницей нависшего века, белый карандаш станет отличным дополнением для вашего макияжа глаз. С его помощью можно зрительно увеличить ширину глаза, но только если использовать его правильно. Возьмите мягкий белый карандаш и проведите по водной линии нижнего века. Главное, не задеть корни ресниц, иначе карандаш останется на них комочками.

Подчеркиваем брови