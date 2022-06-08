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3 часа назад

Окрашивание волос из 2000-х годов стало самым модным трендом

Lenta.ru

Модный редактор Bustle Даниэль Синай назвала популярное в 2000-х годах окрашивание самым модным трендом лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Окрашивание волос из 2000-х годов стало самым модным трендом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, речь идет об окрашивании нижнего и верхнего слоев волос на голове в два цвета. Данная прическа стала популярна благодаря вновь обратившим на нее внимание знаменитостям. Так, в подобном виде некоторое время назад были замечены американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Doja Cat, а также британская исполнительница Дуа Липа и австралийская — Сиа.

«Это напоминает о стиле эмо, k-pop и японской уличной моде»,

— отметил в беседе с изданием колорист Хосе Рохас.

Известно, что подобную технику изменения цвета прядей в 2000-е годы предпочитали певицы Кристина Агилера, Аврил Лавин и Шакира. При этом в 1980-е годы ее популяризовали такие звезды, как Мадонна и лидер рок-группы Blondie Дебби Харри.

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