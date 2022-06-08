Окрашивание волос из 2000-х годов стало самым модным трендом

По словам эксперта, речь идет об окрашивании нижнего и верхнего слоев волос на голове в два цвета. Данная прическа стала популярна благодаря вновь обратившим на нее внимание знаменитостям. Так, в подобном виде некоторое время назад были замечены американские певицы Майли Сайрус, Билли Айлиш, Doja Cat, а также британская исполнительница Дуа Липа и австралийская — Сиа.