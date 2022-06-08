Врач рассказала, как выбрать уходовую косметику для лица

Крем стоит подбирать в зависимости от типа кожи и того, какого эффекта нужно достичь. Об этом «Общественной службе новостей» рассказала врач-косметолог Елена Ломанова.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Чтобы выбрать правильное средство для лица, для начала стоит понять, какой тип кожи у человека. Кожа делится на сухую, жирную, нормальную или комбинированную. От ее типа будет зависеть то, какую лучше выбрать структуру средства и на какие вещества в составе обратить внимание.

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«Сухая кожа склонна к шелушению, быстрой потере влаги, такой коже необходимы увлажняющие, но также и питательные структуры, которые способны защитить кожу от потери влаги и восстановить липидный защитный слой. Также в состав могут входить эластин и коллаген, что восстановит эластичность. Для жирной кожи, склонной к появлению черных точек и воспалению, нужны более легкие текстуры, обладающие в первую очередь противовоспалительным эффектом и оказывающие себорегулирующее действие (например, в состав могут входить экстракты ромашки, кислоты, витамины)»,

— дала совет врач.

Легче всего ухаживать за нормальным типом кожи — подойдут кремы с витаминными комплексами или пептидами. А вот людям с комбинированным типом кожи придется приложить усилия, продолжила косметолог. В этом случае важно сочетать как увлажняющие, питающие, так и подсушивающие и противовоспалительные средства, в зависимости от участка лица.

Что выбрать — крем, флюид, эмульсию, мазь, бальзам или гель — также подскажет кожа. «Структура может быть разной, а действие одно (например увлажнение или питание). Средства подбирают по типу кожи. Легкие текстуры (гель, эмульсия) подойдут обладательницам жирной и нормальной кожи, для чувствительной кожи подбираем эмульсии и кремы, для сухой — бальзамы, кремы и мази», — перечислила Ломанова.

При выборе уходовой косметики стоит обращать внимание и на возраст человека. Состояние кожи сильно зависит от этого фактора. Кремы, на упаковке которых указан возраст 40 лет и старше, будут содержать более высокотехнологичные вещества, нанокапсулы, пептиды, витамины, которые имеют выраженный эффект лифтинга. Они не подойдут женщинам моложе. Последним стоит ориентироваться на содержащие микроэлементов, витаминных комплексов и антиоксиданов, посоветовала косметолог.

Однако крем — это не все, что нужно для ухода за собой, подчеркнула Ломанова. «Эластичность и упругость — качественные показатели молодости. Поэтому незаменимо улучшение кровообращение с помощью физической нагрузки, прогулок на свежем воздухе, восполнения коллагеновых структур (дополнительно принимать аминокислоты или гидролизированный коллаген). Восстановление и восполнение всех этих факторов даст возможность коже восстанавливать свои структуры и восполнять недостающие функции», — убеждена врач.