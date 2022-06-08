7 средств, которых не хватает в вашем летнем уходе

Лето — время цвести и восхищать, не так ли? Но для этого может быть недостаточно привычных крема, шампуня и бальзама для губ. Косметолог Ксения Вебер рассказала, какие средства помогут сохранить красоту кожи лица, губ и волос, когда их атакует ультрафиолет, жара и городская пыль.

Дневной крем с SPF

Видео дня

Да-да, именно обычный дневной увлажняющий крем, а не специальное солнцезащитное средство для пляжа! Многие вспоминают про SPF только во время сборов в отпуск. Но если задуматься, ультрафиолет — он и в Москве ультрафиолет. И его лучи одинаково проникают в глубокие слои кожи вне зависимости от того, отдыхаете вы на курорте, оказались на прогулке в солнечный выходной в городе или просто идете на работу под утренним солнцем.

Конечно, в средней полосе сложнее сгореть, но вот старение кожи весь ультрафиолет приближает одинаково. Поэтому на лето будет не лишним обзавестись увлажняющим кремом с SPF 15-20, который вы будете наносить как обычный дневной крем, чтобы обеспечить коже защиту на периоды агрессивного солнца в городе и при этом не множить бьюти-ритуалы.

Увлажняющий гель вместо крема — для жирной и комбинированной кожи лица

Если у вас чувствительная, жирная или склонная к жирности именно в летнее время кожа лица, то вам однозначно стоит сменить основной увлажняющий крем, которым вы пользуетесь в качестве дневного, перед нанесением макияжа, в несолнечные дни. Дело в том, что из-за жары жирная кожа начинает вырабатывать еще больше себума. При этом в воздухе становится больше пыли и пыльцы — идеальная обстановка для закупоривания пор и рецидивов акне. Поэтому летом текстура увлажняющего средства должна быть легче, чем зимой, не должна создавать на лице пленку. Гели с алоэ, гиалуроновой кислотой, пантенолом, экстрактом водорослей, молочной кислотой — отличный вариант. Обладательницы жирной кожи могут в дополнение к нему обзавестись матирующими салфетками, которые будут спасать в течение дня. Совет: проверьте, чтобы гиалуроновая кислота имела пометку «низкомолекулярная», иначе из ее крупных молекул пленка, хоть и незаметная, все-таки образуется.

Щадящий пилинг

Один из любимых компонентов зимнего ухода — обновляющие средства с ретинолом и пилинги. А вот летом их лучше отправить на хранение в темное и сухое место.

Под воздействием солнечного света ретинол становится токсичным — стимулирует деление клеток, а значит, увеличивает риск возникновения опухолей. А пилинг повышает уязвимость кожи перед ультрафиолетом — привет ранним морщинам и пигментации. Чем их заменить, если отказываться от пилинга на лето вы не собираетесь? Более щадящими средствами. Например, с голубым ретинолом из водорослей, бакучиолом, маслом шиповника, которые помимо обновления кожи напитают ее витаминами и антиоксидантами. Или с матриксилом: он стимулирует естественную выработку коллагена. Средства с этими компонентами гораздо безопаснее. Совет: от салонных пилингов среднего и глубокого проникновения, так же как от шлифовки кожи, от лазерных процедур, стоит на лето вовсе отказаться. После них кожа особенно уязвима перед УФ-лучами.

Солнцезащитный бальзам для губ

Губы, пожалуй, самая нежная зона нашего лица после кожи век. А мы только и делаем, что испытываем их: забываем про бальзам, облизываем их на ветру, от чего они сушатся еще сильнее, пробуем новые матовые помады, которые сушат губы. Конечно, силы им это не прибавляет. А между тем они точно так же стареют от УФ-лучей, как и кожа лица. Поэтому бальзам на лето стоит сменить на солнцезащитный, чтобы губки еще долго оставались пышными и гладкими.

Себорегулирующий шампунь — для жирной кожи головы

Как и в случае с кожей лица, жирная кожа головы летом становится еще жирнее. Конечно, можно мыть голову каждый день, если она быстро загрязняется. Но, во-первых, это отнимает время, которое можно потратить на гораздо более интересные дела. А во-вторых, это просто вредно, особенно если каждый день сушить голову феном или использовать шампунь с сульфатами. Поэтому оптимальный способ сохранить красоту локонов, а заодно сэкономить время — просто перейти на себорегулирущий шампунь, который бережно, но тщательно очищает кожу. В его составе стоит искать цинк, селен, экстракт крапивы, глину или салициловую кислоту.

Увлажняющий скраб — для сухой кожи головы

Сухая кожа головы летом тоже может преподносить не самые приятные сюрпризы. Шелушение, сухие и тусклые волосы — все из-за жары и недостаточного увлажнения. Поэтому обладательницам этого типа волос летом стоит попробовать мягкий увлажняющий скраб для кожи головы. Ключевое слово — мягкий.

Никаких крупинок сахара, соли и кофе. Деликатно скрабируют, например, перемолотые в порошок семена малины или других ягод, скорлупа грецкого ореха, перлиты, мед, глина. Пользоваться им достаточно один раз в неделю. Совет: любые волосы летом лучше не завивать и не выпрямлять химически, не мелировать, по минимуму пытать плойкой, щипцами и феном. Микроповреждения от гаджетов и процедур плюс ультрафиолет — и волосы тускнеют на глазах. А вот краситься можно — только если вы едете в отпуск на юг, лучше сделать это за пару недель, чтобы оттенок не выцвел раньше времени.

Солнцезащитное средство для волос

Если у вас темные, рыжие или окрашенные волосы, то за лето они легко могут выцвести на полтона-тон. Если их не защищать. Спасти их в отпуске и на прогулке в городе может одно из лучших солнцезащитных средств — шляпка. Ну а если серьезно, то SPF для волос существуют во множестве форм.