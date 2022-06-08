Названы показания для лазерной шлифовки кожи

Врач-дерматолог и косметолог Вероника Коршикова рассказала обо всех тонкостях лазерной шлифовки.

Лазеры для шлифовки кожи широко применяются для коррекции возрастных изменений, лечения рубцов, стрий, расширенных пор. В современных аппаратах используется фракционная технология, которая работает по принципу чередования микростолбиков теплового повреждения с участками неповрежденной кожи. Данная методика снижает риски побочных эффектов и ускоряет процесс реабилитации. После процедуры в течение месяца происходит восстановление и обновление тканей.

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Фракционные лазеры делятся на неаблятивные и аблятивные. Неаблятивные лазеры оказывают более щадящее воздействие на кожу. Луч проникает в дермальный слой, не затрагивая эпидермис. Поэтому такие лазеры более практичны, так как у них легкий и короткий период реабилитации. После процедуры отек и покраснение держатся в среднем до трех дней. Для достижения оптимального результата потребуется курс из пяти -шести процедур с интервалом в 1-2 месяца.

Основными показаниями для неаблятивной лазерной шлифовки являются: расширенные поры, неглубокие рубцовые изменения, растяжки, мелкие морщины и пигментация.

Процедура омоложения с использованием аблятивного лазера позволяет корректировать более выраженные дефекты кожи. Во время фракционной абляции происходит сильный нагрев и буквально выпаривание участков эпидермиса и дермы в пределах микротермальной зоны повреждения на строго контролируемой глубине. При таком воздействии покраснение и отечность длятся гораздо дольше, чем при неаблятивных методах коррекции.

Показания для аблятивной шлифовки кожи: грубые рубцовые изменения, глубокие выраженные морщины, пигментация.

Рациональное применение лазерной шлифовки

Наилучшие результаты можно получить при сочетании ряда факторов:

У пациента толстая или средней толщины кожа. При пористой коже. Однако в данном случае необходимо до процедуры уменьшить себопродукцию. При пористой коже предпочтительнее провести курс более бережной неяблятивной лазерной шлифовки. Применение сочетанных методик коррекции. Например, при рубцовых изменениях постакне идеальным считается лазерная шлифовка с последующим введением под дно рубца филлера на основе гиалуроновой кислоты.

Максимальные результат коррекции данным методом можно получить при правильной подготовке и реабилитации кожи:

При жирной коже лучше за месяц до процедуры начать использовать средства с кислотами (салициловой, гликолевой, молочной, фруктовыми кислотами) и компонентами, уменьшающими образование кожного сала. Наружную терапию необходимо согласовать с вашим врачом косметологом. Если у пациента акне легкой степени, то как минимум за месяц до шлифовки назначаются средства для лечения угревой сыпи. При слабом эпидермальном барьере и, в особенности при тонкой коже, реабилитация и результаты лечения будут лучше, если подготовить кожу с помощью плазмотерапии. Иногда введение собственной плазмы совмещают с проведением лазерной шлифовки. Наружное применение средств с ретиноидами также улучшит результаты лечения и реабилитационного периода при тонкой и/или жирной коже. Однако стоит помнить о том, что данные средства назначаются минимум на 6 недель и должны быть отменены за две — четыре недели до лазерной шлифовки

При лазерной шлифовке существует риск усиления имеющейся пигментации или появление новой пигментации на лице.

Минимизация рисков пигментации кожи:

Лазерную шлифовку пациентам со смуглой кожей, а также пациентам со склонностью к пигментации стоит перенести на период с начала ноября до середины февраля. При мелазме, которая является одним из видов пигментных нарушений у женщин, данную процедуру по согласованию с лечащим врачом лучше заменить на другие нетепловые методы коррекции. Пациентов с риском пигментации необходимо готовить к данной процедуре с помощью наружного применения средств с ретиноидами для стабилизации клеток, вырабатывающих пигмент меланин. После процедуры в обязательном порядке необходимо использовать солнцезащитные средства 50 spf.

Многие приравнивают действие химических пилингов к действию лазерной шлифовки. Однако такие сравнения некорректны. Фракционные лазерные методы лечения кожи работают в более глубоких слоях кожи, поэтому терапевтический эффект, как правило, более выраженный и быстрый.

Основными преимуществами химических пилингов являются: