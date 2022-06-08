Дерматолог назвала косметику, которой опасно пользоваться летом

В солнечный период не стоит применять средства, вызывающие фотосенсибилизацию. Об этом пишет написала в колонке для издания Psychologies врач-косметолог, дерматовенеролог клиники эстетической медицины «Галактика» Лариса Илясова.

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Как объяснила врач, фотосенсибилизация — это повышение чувствительности кожи к солнцу, вызванное определенными химическими веществами.

«Фотосенсибилизоровать кожу могут: ретиноиды, AHA/BHA кислоты (самая фотосенсибилизирующая из них — гликолевая), нежирные спирты, антисептики, парфюм, а также эфирные масла апельсина, бергамота, лемонграсса, лимона, вербены, сандала», — пояснила Лариса Илясова.

Особое внимание эксперт посоветовала уделить ретинолу. Летом следует отказаться от косметических средств, в котором он содержится. А в осенне-зимний период использовать его в вечернее время.