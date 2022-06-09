Блогерша раскрыла правильный способ окрашивания седых волос

Блогерша Труди Хейс из Дублина раскрыла правильный способ окрашивания седых волос. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале ролика пользовательница сети с никнеймом ravenhaircare пояснила, что главная проблема указанной манипуляции заключается в быстром вымывании краски из волос.

«По текстуре седые пряди, как правило, более густые и жесткие. По этой причине кутикула становится плотной и перестает пропускать через себя краситель», — рассказала она.

Так, Хейс посоветовала перед походом в салон красоты обязательно вымыть голову, поскольку это поможет приоткрыть кутикулу и избавить сами пряди от остатков стайлинговых средств.

Кроме того, юзерша заявила, что перед началом процедуры необходимо нанести на локоны перекись водорода, чтобы обеспечить лучшее проникновение красящего пигмента.