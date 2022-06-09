5 секретов корейского педикюра

Российские мастера педикюра знамениты во всем мире, однако у них есть серьезный конкурент. Корейские мастера удивляют простыми, но действительно полезными советами.

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Знаменитые во всем мире корейские мастера бьюти-индустрии разработали свою схему выполнения салонного педикюра. Россиянки уже опробовали корейский педикюр во время путешествий по другим странам и остались в восторге. Специально для вас мы собрали пять главных секретов ухода за ногами, основанных на корейских методиках. Благодаря этим хитростям ваши ножки будут блистать.

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В нашей каждодневной рутине мы склонны обращать внимание на внешний вид рук, волос или лица, оставляя в стороне другие части тела, такие как ноги. Это большая ошибка, так как уход за ногами не только помогает им выглядеть опрятно, но и влияет на здоровье.

Корейская система ухода

Не обрезать вросшие уголки на ногте

И для женщин, и для мужчин вросшие ногти являются огромной проблемой. Ведь при неправильном обрезании уголка ногтя, может возникнуть нагрубание кожи, что впоследствии приведет к болезненным ощущениям и даже воспалению. Чтобы этого не произошло необходимо не просто подстригать ногти вслепую, а воспользоваться пилочкой средней абразивности, аккуратно сформировать овальную форму, постарайтесь не спиливать край ногтя, а немного скорректировать направление.

Ухаживать за кожей на ступнях и пальчиках

Отшелушивать кожу, особенно в летний сезон, просто необходимо. Открытая летняя обувь намного больше, чем любая другая, провоцирует очерствение кожи на пятках. В связи с тем, что ходим по улице и по дому с голыми ступнями, кожа больше подвержена сухости и огрубению. Чтобы ваши ступни выглядели ухоженно, соблюдайте простое правило — каждый раз при походе в душ, по окончании используйте специальную пилку для ног или пемзу. Будет замечательно, если вы раз в 1-2 недели будете замачивать ступни в горячей воде, после чего выполните процедуру отшелушивания.

Увлажнение — главная составляющая любого ухода

Помимо отшелушивания, важным этапом является увлажнение. Корейцы придумали специальные увлажняющие носочки, благодаря которым ваша кожа наполнится всеми необходимыми компонентами и к утру будет увлажнена и обновлена.

Использовать аргановое масло на постоянной основе

Еще один секрет мастеров из Кореи — использование натуральных масел. Аргановое масло и средства с его содержанием эффективно увлажняют и питают кожу. Нанесите на ночь состав и наденьте носочки, чтобы не испачкать простынь, еще это поможет более эффективно увлажнить ваши ножки.

Отбеливание ногтей

нанести на ногтевую пластину лимонный сок и втереть щеточкой;

еще эффективнее будет нанести смесь пищевой соды с лимонным соком;

воспользоваться перекисью водорода;

использовать средство для осветления волос (небезопасно, поэтому необходимо выдержать только 10 минут и смыть водой). Пожелтевшая ногтевая пластина — не приговор, но зачастую именно она портит все ощущение свежести педикюра, он выглядит неопрятно и нелепо. Что можно сделать с этим неприятным обстоятельством: