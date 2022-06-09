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44 минуты назад

Эндокринолог дала советы, как избежать обжорства при стрессе

Вечерняя Москва

Приступы острого голода, часто провоцируемые стрессом, знакомы каждому. Бороться с ними довольно сложно, а самое трудное в такие моменты — не тянуть в рот все, что попадется под руку. Эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина дала советы, что делать в подобных случаях.

Как избежать обжорства при стрессе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она подчеркнула, что важно снабжать организм полезным жиром в такие периоды. Источники полезных жиров: авокадо, орехи, рыба, но не стоит ими увлекаться.

Достаточно горсти орехов в день, на завтрак можно съесть бутерброд с жирной красной рыбой, если позволяют средства — с икрой. Такие продукты довольно калорийные, поэтому у организма будет больший запас энергии, а человек дольше не будет чувствовать голод.

Врач добавила, что повышенный аппетит может сигнализировать о некоторых сбоях в организме. Среди возможных причин — плохой сон, диабет, сильный стресс или даже наличие паразитов. Если человек постоянно испытывает чувство голода, то стоит пройти обследование у специалистов, передает Общественная служба новостей.

Психолог Иева Кубилиуте рассказала о нескольких хитростях, которые помогут легко сбросить лишний вес во время диет без вреда здоровью. По ее словам, для более эффективного похудения при занятии спортом нужно применять не только кардиотренировки, но и силовые упражнения.

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