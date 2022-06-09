Прически на выпускной, которые вы легко сделаете сами

Выпускной не за горами, а это значит, что к уже купленному платью нужно начать придумывать прическу и макияж. Если с макияжем можно определиться ближе к самому событию, то тренироваться делать идеальную прическу стоит уже сейчас. Мы расскажем о топовых вариантах, для которых вам даже не понадобится стилист — вы легко их сделаете сами.

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Голливудские волны в классическом варианте

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Укладка в стиле старого Голливуда никогда не потеряет актуальность, тем более в период выпускных вечеров. Стилисты отмечают, что голливудские волны прекрасно сочетаются именно с платьями в пол, так что вам стоит учитывать этот момент и подумать, будет ли уместен голливудский шик с выбранным вами платьем.

В любом случае, если вы решили сделать именно эту укладку, мы подскажем, как выполнить ее «на отлично». Зачешите волосы на одну сторону, чтобы получить боковой пробор.

Разделите волосы на широкие пряди и начинайте накручивать их на плойку, начиная с задних. Предварительно нанесите на волосы термозащиту. Старайтесь не передерживать волосы на горячей плойке. Повторите с прядями по всей голове. Далее расчесываем локоны так, чтобы они получились в виде буквы S. В конце закрепите укладку лаком с шиммером.

Бант

Из волос можно сделать и симпатичный бант. Особенно интересно получится, если вы на вашем платье или обуви также будут присутствовать банты. Делается такой бант довольно просто. Собираем хвост, при этом оставляем петлю из волос так, чтобы «хвостик» был повернут к лицу. Этим кончиком волос делим петлю на две части, далее прячем хвостик, закалывая его невидимками. Если на голове остались «петухи», аккуратно расправляем их и закрепляем всю «композицию» лаком.

Объемная коса

Вариантов кос существует множество, мы предлагаем рассмотреть для выпускного 2022 широкую косу, которую вы легко сделаете сами. На самой макушке делаем два маленьких хвоста так, чтобы один находился под другим. Тот, который наверху, делим еще на две части и опускаем вокруг того, который ниже. Кстати, нижний хвост можно заколоть наверх на время.