Как выглядят самые востребованные модели 55+

Женщинам всю жизнь говорят, что возраст — всего лишь цифры, и что в любом возрасте можно выглядеть прекрасно. Потом эти же женщинам показывают знаменитостей, которые в 60 лет выглядят на 30, но при этом в свою внешность они вкладывают миллионы долларов. При этом люди редко обращают внимание на простых женщин, которые прекрасно выглядят в своем возрасте. Некоторые из них стали востребованными моделями и украшают обложки глянцевых журналов. В материале “Рамблера” — о том, как выглядят самые востребованные модели старше 55 лет.

Фото: Соцсети Соцсети

Валентина Ясень

Видео дня

Валентина родилась в 1954 году в городе Чернигов, окончила театральное училище в Челябинске, а потом гастролировала с труппой. В 2017 году, когда ей было 63 года, она начала модельную карьеру — ее фотографию случайно увидел основатель агентства, специализирующийся на возрастных манекенщицах. С тех пор она начала участвовать в съемках для российских глянцевых изданий, а потом уже и для зарубежных. Теперь ее часто приглашают на съемки рекламных кампаний различных брендов, она стала довольно востребованной моделью, и своим примером показывает, что жизнь не заканчивается на пенсии. Конечно, она не забывает и о своем основном образовании — периодически ее приглашают на роли в кино.

Никола Гриффин

Соцсети

Всю жизнь женщина работала в банке, но когда ей было 56 лет увидела вакансию возрастной модели и заинтересовалась ей. Она разместила свои снимки в одном из модельных банков, а уже спустя несколько месяцев ее пригласили на съемку на Карибах. Чуть позже она стала самой востребованной возрастной моделью, и даже начала сниматься для рекламы нижнего белья и купальников. В одном из интервью Гриффин говорила, что сначала не понимала, зачем ее снимают вместе с девушками, гораздо моложе нее, а теперь говорит, что возраст добавляет ей уверенности в себе. Сейчас ей 63, и она продолжает рекламировать купальники.

«Я была ужасно не уверена в себе в 30-40 лет, но теперь у меня с этим нет проблем, я с легкостью принимаю участие в съемках нижнего белья и я горжусь тем, кто я есть»

По словам Николы, она хочет, чтобы ее пример вдохновил успешных женщин не бросать себя на пенсии и не зацикливаться на взрослых детях и внуках.

Ямина России

Соцсети