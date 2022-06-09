Как создать эффект влажных волос в домашних условиях

Хотите создать образ дерзкой хулиганки или мечтаете о выходе в стиле женщины-вамп?

Фото: CoLady CoLady

Тогда вам стоит вспомнить о таком модном приёме, как эффект влажных волос. Уже несколько лет он на пике популярности, причём как среди знаменитостей, так и среди обычных модниц и, очевидно, ещё долго будет удерживать лидерские позиции.

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О том, кому идёт эффект wet hair и как правильно его создать – рассказывает Colady!

Для любой длины и ситуации

Вот уже который год многие знаменитости и фэшн-иконы делают выбор в пользу причёсок с эффектом мокрых волос, и красная дорожка недавно прошедшего Каннского кинофестиваля лишний раз подтвердила актуальность wet hair.

Такая популярность вполне оправдана: эффект влажных волос помогает добавить перчинку в образ, делает внешний вид манящим, провокационным и запоминающимся.

Поэтому, если вы планируете отправиться на мероприятие, идёте на свидание с любимым человеком, задумываете стильную фотосессию или просто хотите блеснуть образом роковой красотки – смело выбирайте wet hair.

Тем более что данный приём подходит для разной длины волос.

Счастливые обладательницы роскошной длинной шевелюры могут сделать себе строгий зачёс назад или же выбрать небрежные распущенные волосы с влажными кончиками или целыми прядями.

Ещё одна идея для длинных волос: пучок, но сделанный на влажных волосах – именно такую причёску нам продемонстрировали Кэндис Свейнпоул и Рита Ора.

Чуть взъерошенные распущенные мокрые волосы станут прекрасным решением для девушек с волосами средней длины (черпаем вдохновение у Кортни Кардашьян и Кэт Грехем).

А если у вас короткая стрижка, то вы можете позволить себе асимметричную влажную укладку (как, например, у Руби Роуз).

Как создать эффект wet hair

Создать эффект мокрых волос может каждая из нас:

Прежде всего вымойте голову, используя кондиционер для волос. Затем осторожно промокните волосы махровым полотенцем и расчешите их по всей длине, чтобы не было спутанности.

Высушите волосы (лучше естественным путём без использования фена), взбивая их руками или помогая себе расчёской. Затем нанесите стайлинговое средство на волосы, равномерно распределяя массу по всей длине.

После этого снова взбейте шевелюру для создания эффекта небрежности, либо аккуратно зачешите назад, в зависимости от того, какую причёску вы планируете сделать. И финальный штрих – немного лака для закрепления укладки.

Важный нюанс

Один важный нюанс, на который хотелось бы обратить внимание: прежде чем делать выбор в пользу wet hair внимательно изучите своё лицо и свой типаж.

Например, представительницам типажей натуралы и гамины эффект мокрых волос очень идёт, особенно это касается последних, которым вообще показано открывать лицо.

Вы можете выбрать как гладко зачёсанные назад волосы или игривую короткую стрижку с влажными волосами.

Гармоничны влажные волосы будут и в образе драматика. Выбирайте гладкий зачёс, пучок или причёску в стиле 20-х.

А вот романтикам и классикам стоит быть предельно осторожными, выбирая эффект влажных волос – на них подобная укладка будет смотреться слишком грубо и тяжело.

В любом случае, помните главное правило: чем мягче черты вашего лица, тем более плавные линии должны его обрамлять.