14-летняя дочь Милы Йовович снялась для обложки журнала

Старшая дочь Милы Йовович, 14-летняя Эвер Андерсон, появилась на обложке независимого нью-йоркского журнала Document Journal. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Эвер Андерсон снялась для обложки Document Journal. В объективе фэшн-фотографа Индиго Левина наследница Миллы Йовович предстала в коротком розовом топе с кристаллами от итальянского модного Дома Miu Miu.

В 2016 году Эвер Андерсон дебютировала на обложке глянца, снявшись вместе с матерью для лимитированного выпуска издания Vs. Magazine. Три года спустя, в 2019-м, она появилась на своей первой сольной обложке, став главной героиней одного из номеров американской версии журнала Jalouse.

Эвер делает первые шаги не только в модельном бизнесе, но и в кино. В 2016 году на экраны вышла "Обитель зла: Последняя глава", в котором она снялась вместе с матерью, а режиссером фильма выступил ее отец Пол Андерсон. Следующей картиной Эвер стал боевик "Черная вдова" (2021), в котором она сыграла героиню Скарлетт Йоханссон в молодости.

Помимо 14-летней Эвер, у Милы Йовович и Пола Андерсона есть еще две дочери: 7-летняя Дэшилл и 2-летняя Ошин.