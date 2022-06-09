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1 час назад

Учёные: растительная диета с большим количеством бобовых ускоряет сжигание жира

Ferra.ru

Недавнее исследование Комитета врачей за ответственную медицину показало, что переход на веганскую диету может помочь снизить вес. Правда, при этом важно отказаться от птицы, рыбы и любого мяса, а также есть много бобовых.

Какая диета ускоряет сжигание жира
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Результаты исследования, опубликованного в издании Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, демонстрируют, что питание играет важную роль в похудении. Нужно для этого только избегать продуктов животного происхождения и есть больше растительной пищи.

В исследовании специалистов из Комитета врачей за ответственную медицину участвовали 244 взрослых, имеющих лишний вес. Добровольцы в течение 16 недель случайным образом или придерживались веганского варианта питания, или не меняли свой рацион вообще. Продержались до окончания эксперимента при этом только 219 добровольцев.

После анализа всех полученных данных эксперты пришли к выводу, что люди, которые ели растительную пищу, в среднем 13 фунтов (около 6 килограммов) массы тела и 9,1 фунта (около 4 килограммов) жировой массы по сравнению с теми, кто придерживался привычной диеты.

Масса тела участников снижалась при употреблении фруктов, бобовых, веганских альтернатив мясу, зерновых. Зерновые также помогли снизить уровень жира в организме. Сбросить вес и уменьшить количество жира помогло, помимо этого, снижение потребления добавленных животных жиров, добавленных масел, яиц, молочных продуктов, рыбы, птицы, других видов мяса.

Кроме того, ученые обнаружили, что у веганов улучшилась чувствительность к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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